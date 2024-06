CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte vuole Bellanova. Manna incontra gli agenti di Hermoso (12 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DERBY CON LA ROMA?

Il calciomercato del Napoli si è decisamente infiammato da quando è stato ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina della formazione partenopea. E visto che il Capitano Giovanni Di Lorenzo sta lanciando segnali sempre più chiari della sua volontà di passare alla Juventus, il tecnico salentini ha dato indicazioni riguardo l’individuazione di un forte esterno difensivo per rinforzare la rosa. Il prescelto sarebbe Raoul Bellanova del Torino: si è parlato per lui di un forte interessamento della Roma, ma il Napoli sarebbe deciso a sferrare un assalto importante.

Avendo pagato al Cagliari, l’estate scorsa, 8 milioni di euro per il cartellino dell’esterno, difficilmente il Torino accetterà di cedere Bellanova per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Considerando gli altri investimenti che il Napoli ha in cantiere non si tratterà dunque di una trattativa di calciomercato facile ma la partenza di Di Lorenzo potrebbe sbloccare la situazione, sia per i soldi che il Napoli potrebbe incassare per il suo Capitano, sia per la necessità di andare a colmare un buco non indifferente in rosa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER HERMOSO SI ACCELERA

Il calciomercato del Napoli si concentra su un altro nome caldo di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi: quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, un giocatore di ampia esperienza internazionale che sicuramente farebbe la gioia di Antonio Conte per il reparto difensivo. Hermoso è stato messo nel mirino del nuovo direttore sportivo del club partenopeo, Giovanni Manna, e come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky un incontro sarebbe già andato in scena con gli agenti del calciatore.

Incontro per il momento esplorativo ma Manna ha ricevuto dagli agenti di Hermoso segnali incoraggianti, con il loro assistito che non ha escluso la possibilità di lasciare l’Atletico Madrid. Anche il giornalista di Sky Orazio Accomando ha parlato di un’accelerata nella trattativa dal suo profilo su X: “Nei prossimi giorni in programma un summit tra i procuratori di Hermoso, probabilmente in Sardegna. Napoli sempre in netto vantaggio sulla concorrenza. C’è ancora distanza ma resta fiducia. Si proverà a chiudere entro il 20 giugno. Giorni decisivi”.

