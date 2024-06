CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Avanti tutta su Bellanova. Laurentié alternativa a Chiesa (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COME ARRIVARE A BELLANOVA?

Il calciomercato della Roma inizia a far registrare il possibile arrivo di nomi nuovi in grado soprattutto di ringiovanire la rosa a disposizione di Daniele De Rossi, senza alzare eccessivamente un monte ingaggi che i Friedkin vogliono sempre mantenere sotto il livello di guardia per il risanamento finanziario del club. Non è un mistero che la Roma stia cercando un uomo di fascia e Raoul Bellanova del Torino potrebbe fare al caso della società giallorossa, con l’esterno destro che è spiccato tra le rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A.

Il Torino, si sa, non è una bottega economica e la richiesta sul cartellino potrebbe essere particolarmente onerosa. Per Bellanova si parla di una base d’asta di circa 20 milioni di euro, il classe 2000 nella scorsa sessione estiva di calciomercato è stato acquistato dalla formazione Granata dal Cagliari per 8 milioni di euro e il Toro punta a concretizzare per lui una ricca plusvalenza. Il giocatore è in cima alle preferenze della Roma che come alternativa non disdegnerebbe lo scozzese Doig del Verona, per il quale potrebbe scattare un derby di calciomercato con la Lazio.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LAURENTIÉ SE CHIESA SI ALLONTANA?

Da un esterno di fascia con compiti difensivi a uno invece offensivo: negli ultimi giorni si è parlato a lungo della possibilità che Federico Chiesa potesse diventare la punta di diamante del calciomercato estivo della Roma, con i Friedkin che hanno abituato negli ultimi anni a presentare sempre un colpo “hollywoodiano” ai tifosi. Prima José Mourinho in panchina, poi Paulo Dybala, l’estate scorsa Romelu Lukaku, su Chiesa quest’anno la società giallorossa si è mossa per tempo ma la concorrenza del Napoli di Antonio Conte è forte e il giocatore potrebbe preferire questa destinazione nel caso in cui decidesse di lasciare la Juventus.

E allora quale potrebbe essere l’alternativa a Chiesa? Radio-mercato parla di un interessamento concreto per Armand Laurentié, attaccante esterno del Sassuolo, club con il quale la Roma da sempre mantiene eccellenti rapporti e che, dopo la retrocessione in Serie B, potrebbe abbassare un po’ le pretese per i suoi giocatori più appetibili sul mercato. Prima di far scattare l’assalto, la Roma aspetta di capire se Tammy Abraham possa davvero aiutare le casse giallorosse trasferendosi in Premier League.











