CALCIOMERCATO ROMA, FRATTESI IPOTESI CONCRETA

Il calciomercato Roma prende sempre più forma. La squadra che ha cambiato più allenatori in questa stagione, ben tre considerando De Rossi, Juric e Ranieri, è alla ricerca di colpi importanti per migliorare la rosa a disposizione. Il nome che più si sta prendendo le prime pagine dei quotidiani di Roma e non solo è Davide Frattesi. L’attuale centrocampista dell’Inter sta trovando sempre meno spazio nella Milano nerazzurra, una situazione paradossale poiché in Nazionale è titolare. Frattesi a Roma non solo è nato, ma anche giocato durante gli anni del Settore Giovanile. Potrebbe essere dunque un ritorno a casa a tutti gli effetti con l’Inter che potrebbe guadagnarci Lorenzo Pellegrini e un conguaglio a favore.

Per il calciomercato Roma, Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky, ha confermato l’interesse concreto dei giallorossi per Frattesi ma facendo subito una doverosa e importante precisazione: il calciatore non partirà durante la sessione di gennaio. Discorso dunque rimandato in estate. L’altro possibile nome in entrata per i capitolini è Federico Chiesa. Arrivato al Liverpool con una discreta attesa nei suoi confronti, il calciatore è stato chiuso dai tanti infortunio e da un Salah vicino alla perfezione fatta a calciatore. Arne Slot, tecnico dei Reds, ha spiegato come la mancanza di preparazione da parte dell’ex Juventus lo obbliga a schierarlo poco o niente. L’esterno offensivo sta collezionando ora qualche minuto con la squadra Under 23 con cui è andato anche in gol.

CALCIOMERCATO ROMA, RINNOVO PER DUE ELEMENTI FONDAMENTALI

Il Calciomercato Roma si muoverà tanto anche in uscita. Enzo Le Fée sarebbe dovuto essere uno dei colpi dell’estate considerando le sue qualità e i quasi 25 milioni investiti per portarlo dal Rennes alla corte di De Rossi, grande estimatore del centrocampista. Tra cambi d’allenatore, prestazioni negative e gli infortuni il calciatore non è mai riuscito ad impattare come avrebbe voluto e potuto. A questo punto i giallorossi non sembrano più intenzionati ad aspettarlo e avrebbe programmato la cessione.

Secondo Gazzetta.it, ci sono stati aggiornamenti importanti circa la cessione agli spagnoli del Betis con l’accordo trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto. La trattativa non è ancora chiusa, ma ci sono tutti i presupposti per il via libera. Chi invece sono destinati a rimanere sono Niccolò Pisilli e Mile Svilar, presente e futuro della Roma. Ghisolfi sarebbe infatti al lavoro per rinnovare con adeguamento il contratto del centrocampista e portiere, così da creare una sorta di zoccolo duro per il futuro.

