CALCIOMERCATO NAPOLI, OFFERTA PER LUKAKU

Svolta decisiva per il calciomercato Napoli. I partenopei hanno presentato un’offerta verbale al Chelsea di 25 milioni più 5 di bonus per chiudere il discorso relativo al centravanti. La risposta, secondo Sky Sport, è attesa in tempi brevi.

All’inizio del calciomercato, il Napoli sembrava dover necessariamente aspettare la cessione di Victor Osimhen per tentare l’assalto a Romelu Lukaku, ma i continui ritardi nell’uscita del nigeriano hanno obbligato gli azzurri ad accelerare.

Come riporta Sky, l’offerta del Napoli è stata recapitata al Chelsea che in questo momento è alle prese con diversi rebus relativi all’attacco. Samu Omorodion dall’Atletico Madrid è saltato sul più bello e ora i Blues starebbe trattando per il ritorno di Joao Felix.

In questo enorme via-vai, il Napoli spera di approfittarne per portare a casa Lukaku il prima possibile: la prima partita di campionato è domenica 18 agosto alle ore 18:30 contro il Verona e Conte spera vivamente di averlo con sé.

CALCIOMERCATO NAPOLI, IN ARRIVO BRESCIANINI

Il calciomercato Napoli è vicino anche all’acquisto di Brescianini. La società campana ha trovato l’accordo per acquistare il centrocampista del Frosinone, richiesta di Antonio Conte per migliorare il centrocampo.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le visite mediche sono prenotate per domani mattina dopo che il Frosinone ha accettato l’offerta da 1 milione di prestito più 11 di obbligo di riscatto per il primo acquisto nella zona nevralgica del campo.

Ora il prossimo a doversi unire al Napoli a centrocampo è Gilmour del Brighton. L’ex Chelsea è stato messo nel mirino degli azzurri da tempo, facendo già la prima offerta rispedita però al mittente. Detto ciò, i Seagulls stanno aspettando una proposta maggiore per cedere il calciatore.

Infine capitolo David Neres: il giocatore non è stato convocato dal Benfica per la prima di campionato portoghese e il suo destino è pressoché segnato: lo stesso Schmidt, tecnico dei lusitani, ha confermato la sua cessione imminente.