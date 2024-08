CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GILMOUR SI COMPLICA!

Il calciomercato Napoli punta ancora su Billy Gilmour ma i piani potrebbero essersi complicati: l’esordio di Matt O’Riley con il Brighton infatti non è stato dei più fortunati. Il centrocampista, recentemente approdato in Inghilterra dopo essere stato a lungo nel mirino dell’Atalanta, si è infortunato appena 9 minuti dopo l’inizio del match di Carabao Cup contro il Crawley, squadra di League One. Questo imprevisto complica i piani del club di Premier League e ha implicazioni anche sull’affare Gilmour-Napoli.

Sebbene la trattativa per Gilmour sembrasse ben avviata e vicina alla conclusione, l’infortunio di O’Riley potrebbe complicare le cose. Gilmour è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di EFL Cup, e con il Napoli c’è già un’intesa di massima. Il club partenopeo punta a chiudere l’affare nelle ultime ore di mercato per regalare ad Antonio Conte un nuovo rinforzo a centrocampo. Il Brighton chiede circa 20 milioni di euro per il giocatore, e il Napoli, forte della volontà di Gilmour di trasferirsi in Italia, continuerà a spingere per chiudere l’operazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DETTAGLI DA LIMARE PER MCTOMINAY

Il calciomercato Napoli, dopo aver concluso l’affare Lukaku con il Chelsea, con il giocatore belga appena atterrato a Roma per le visite mediche, attende un altro arrivo importante il Napoli ha finalizzato anche l’accordo con il Manchester United per Scott McTominay. Il centrocampista centrale, classe 1996, era previsto in arrivo già ieri in Italia, ma il suo arrivo è stato posticipato a oggi, quando effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto.

Come riportato da Sky Sport, i club stanno ancora perfezionando la documentazione, motivo per cui è molto probabile che McTominay arrivi direttamente oggi. L’accordo tra Napoli e Manchester United è stato raggiunto permettendo a Scott McTominay di unirsi alla squadra di Antonio Conte. L’operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita a favore dei Red Devils. Nella scorsa stagione, McTominay ha registrato numeri importanti, raggiungendo la doppia cifra con dieci gol e tre assist tra Premier League, Champions League e FA Cup.

