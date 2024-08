CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MOTTA LASCIA ANDARE CHIESA

Il Napoli in questa finestra di calciomercato estivo si sta dando da fare al fine di consegnare al nuovo allenatore Antonio Conte un organico altamente competitivo da poter gestire nel corso della stagione che sta ufficialmente per cominciare. Nella lista dei possibili obiettivi del club partenopeo figura anche il nome di Federico Chiesa, il quale potrebbe lasciare a breve la Juventus come confermato dallo stesso allenatore Thiago Motta dopo l’amichevole disputata contro il Brest: “Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato. Noi all’interno siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro. Ci sono giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità, e la società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni. Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti”.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttosport, il dirigente bianconero Giuntoli avrebbe intenzione di vendere Chiesa al suo ex club, il Napoli appunto, visto che gli azzurri potrebbero garantire in cambio una contropartita del calibro di Giacomo Raspadori, attaccante che non è sin qui stato in grado di guadagnarsi spazio da titolare con continuità nonostante i gol e le buone prestazioni offerte in campo. Attenzione però anche all’interesse manifestato nei confronti di Chiesa pure dall’Inter, che potrebbe cercare di tentare l’Azzurro spingendolo a liberarsi a parametro zero nel giugno del 2025.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GILMOUR RIMANE IN STAND-BY

In casa Napoli non mancano i nomi in questi giorni di calciomercato estivo sia per quanto riguarda le manovre in entrata che quelle in uscita. Un profilo in particolare legato ad una partenza è quello di Billy Gilmour, centrocampista di proprietà del Brighton dove ha già avuto modo di avere a che fare con il calcio italiano vista la presenza di mister De Zerbi alla guida del club inglese nelle scorse stagioni. Secondo i rumors più recenti, l’arrivo di Gilmour a Napoli sarebbe tuttavia condizionato al momento dalla partenza di Osimhen oltre a quella di Gaetano, che verrebbe ceduto solo a titolo definitivo. Lo scozzese, per il Corriere dello Sport, dovrebbe vestire la maglia azzurra per 10 milioni di euro.