CALCIOMERCATO NAPOLI, NUOVO PROFILO COME SOSTITUITO DI KVARA

Il calciomercato Napoli è alla ricerca del sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è partito per Parigi a gennaio ed è stato un fulmine a ciel sereno per i partenopei che quantomeno speravano di averlo con sé fino a giugno 2025. Non è stato così, ma il Napoli non ha perso la bussola e ha inanellato due vittorie di fila fondamentali contro l’Atalanta a Bergamo per 3-2 e la Juventus in casa col punteggio di 2-1. Detto ciò però Manna è comunque alla ricerca di un sostituto. Si era parlato di Adeyemi, saltato per volontà del giocatore. Poi Garnacho, Ndoye e tanti altri fino ad arrivare all’ultimo nome ovvero Saint Maximin. Attualmente al Fenerbahçe, l’ex Newcastle è però di proprietà dell’Al-Ahli.

Sercan Hamzaoglu, giornalista di Haber Global TV, il calciatore avrebbe chiesto al club arabo di rescindere l’accordo con il Fener in modo da potersi liberare di ogni vincolo e firmare per il Napoli con la formula del prestito.

CALCIOMERCATO NAPOLI, COMUZZO IN STAND-BY

Il calciomercato Napoli ha però altri nomi in lista. Tra questi c’è Riquelme dell’Atletico Madrid, altro profilo che potrebbe perdere il posto di Kvaratskhelia. Il giocatore è stato accostato in passato anche alla Roma che però ha mollato il colpo. Il classe 2000 non sta trovando grande spazio sotto la guida di Simeone e dunque stando a quanto riportato da Corriere dello Sport tutto dipenderà dalla volontà dei Colchoneros di cedere il proprio esterno in prestito a gennaio.

Per Comuzzo non ci sono grandi novità sul calciomercato Napoli: i partenopei continuano a seguire il profilo ma non sarebbe d’accordo con la valutazione della Fiorentina ovvero 40 milioni di euro, una cifra che per i partenopei è ancora troppo alta per chiudere.