CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Spunta l’ipotesi Emre Can, dal PSG 100 milioni per Osimhen (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COLPO EMRE CAN!

Il calciomercato del Napoli cerca soluzioni nuove per il centrocampo e un’idea nuova potrebbe essere rappresentata da un cavallo di ritorno per la Serie A. Dalla Germania si sta facendo largo l’ipotesi Emre Can, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid. L’ex giocatore della Juventus non è più considerato indispensabile dalla dirigenza giallonera e non gode del pieno supporto dei tifosi, che avevano espresso dubbi sulla sua nomina a capitano della nazionale tedesca nell’ultima stagione.

Il Borussia Dortmund punta a rinforzare il centrocampo con il connazionale Gross, e per questo motivo Emre Can è stato messo sul mercato. Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild‘, il Napoli sarebbe particolarmente interessato al centrocampista trentenne, preparando un’offensiva di calciomercato per acquisirlo. Il Napoli aveva già tentato di ingaggiare Emre Can lo scorso calciomercato di gennaio, ma il Borussia Dortmund non era disposto a cedere il suo capitano in quel momento. Ora la situazione è cambiata, e il nazionale tedesco sembra destinato a lasciare il club per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMHEN VERSO LA LIGUE 1

La stampa francese rilancia inoltre un’opzione importante per il calciomercato del Napoli, riguardante il mercato in uscita e una cessione importante che potrebbe finanziare di fatto buona parte degli acquisti degli azzurri. Il Paris Saint Germain infatti avrebbe riacceso l’interesse per Victor Osimhen. Durante l’ultima settimana, il DS Campos avrebbe contattato l’entourage del nigeriano per valutare la disponibilità del bomber del Napoli. L’obiettivo del PSG sarebbe quello di ottenere uno sconto di circa 20 milioni di euro sulla clausola di Osimhen, che ammonta a ben 120 milioni di euro.

Campos è consapevole della posizione rigida di De Laurentiis, ma vede nella cessione del nigeriano un’opportunità per migliorare i rapporti tra i due club, soprattutto dopo le tensioni legate a Kvaratskhelia. Il futuro di Kolo Muani, che potrebbe lasciare il PSG dopo solo un anno, è un fattore da tenere sotto osservazione perché in caso di partenza del bomber della Nazionale francese la trattativa per Osimhen potrebbe accelerare in maniera decisiva. Nelle prossime settimane, i contatti potrebbro intensificarsi ma il PSG dovrà giocare pesante, senza scendere sotto i 100 milioni per il cartellino del nigeriano.











