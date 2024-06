CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Strand Larsen novità per l’attacco, Lindstrom verso la Ligue 1 (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANCHE CONTE STRAND LARSEN

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi, dopo la presentazione di Antonio Conte, attorno alla ricerca di una punta e un nome nuovo si sta facendo largo. Il Napoli sta monitorando Strand Larsen, centravanti norvegese che ha impressionato nella scorsa stagione di Liga con il Celta Vigo. Oltre agli azzurri, anche Bologna e Roma stanno raccogliendo informazioni sul giocatore classe 2000, autore di tredici gol con la squadra spagnola, profilo sicuramente più abbordabile rispetto a quello di Romelo Lukaku.

Calciomercato Napoli News/ Conte blinda Kvaratskhelia e Di Lorenzo, idea Oosterwolde (26 giugno 2024)

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo portale, ci sono nuovi aggiornamenti sul profilo di Larsen: “Non c’è solo il Bologna (che per affondare aspetta l’evoluzione della vicenda Zirkzee) sul centravanti classe 2000 del Celta Vigo. Il centravanti svedese, in Italia, è seguito anche dal Napoli, che ha sempre Lukaku come prima scelta di calciomercato, e dalla Roma”. Il Napoli può essere considerato però in pole position per Larsen che vanta anche un passato nel settore giovanile del Milan, e dunque già un passaggio in Italia nella sua carriera.

DIRETTA PRESENTAZIONE ANTONIO CONTE NAPOLI/ "Chi è scontento resta con me, l'obiettivo è vincere divertendo"

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SIRENE FRANCESI PER LINDSTROM

Il calciomercato del Napoli può fare registrare una partenza importante: Jesper Lindstrom, dopo una stagione con poche opportunità sotto il Vesuvio, potrebbe lasciare il club durante questa finestra di calciomercato estivo per trovare maggiore continuità altrove. Il fantasista danese, classe 2000, ha suscitato l’interesse di alcune società francesi che potrebbero anche accettare una soluzione temporanea per Lindstrom, con un prestito che permetterebbe anche di veder tornare Lindstrom in Serie A in futuro.

Inizialmente si era parlato del Lione, ma recentemente anche l’Olympique Marsiglia ha manifestato interesse per l’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte. Secondo “La Minute OM“, il nuovo tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è un grande estimatore di Lindstrom. Tuttavia, le richieste economiche del Napoli per un prestito oneroso potrebbero complicare la trattativa, trasformandola in un’anticipazione di una possibile cessione definitiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Disgelo con Di Lorenzo, Folorunsho rinnova (26 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA