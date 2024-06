CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Su Lukaku una novità e un aiutino. Tutto fatto per Rafa Marin (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPIRAGLI PER LUKAKU!

Il calciomercato del Napoli ruota ancora attorno a un punto fisso: l’arrivo di un grande centravanti in grado di esaltare il gioco del nuovo tecnico Antonio Conte, che non ha mai nascosto la sua stima per Romelu Lukaku, prima scelta per il ruolo di riferimento offensivo. Per il Napoli, l’operazione di calciomercato potrebbe beneficiare di alcuni sgravi fiscali. L’attaccante potrebbe infatti usufruire del Decreto Crescita anche la prossima stagione, se si trasferisse in Italia al Napoli. Il Corriere dello Sport ha chiarito la vicenda, considerando che tecnicamente il Decreto Crescita è stato tagliato dal Governo.

Spiega il quotidiano sportivo: “La prima squadra ad usufruire del Decreto Crescita per l’ingaggio di Lukaku era stata l’Inter nel 2019. Rientrato in nerazzurro nel 2022 Lukaku ha continuato a godere del regime agevolato, avendo maturato il numero di giorni sufficiente (183) a considerarsi ancora fiscalmente residente in Italia. Per lo stesso motivo, anche quando ha lasciato l’Inter per arrivare poi alla Roma, non ha mai perso quel vantaggio fiscale e per lo stesso motivo, anche il Napoli, qualora decidesse di affondare il colpo di calciomercato per Lukaku, potrà godere del Decreto Crescita. Il belga, infatti, anche nel 2024 sarà residente in Italia, dato che, da contratto, sarà dipendente della Roma fino al prossimo 30 giugno”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TUTTO FATTO PER RAFA MARIN

Intanto per Rafa Marin la situazione è risolta e il calciomercato del Napoli ha fatto registrare il suo primo colpo in entrata in difesa: Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 del Real Madrid. L’operazione, chiusa per 10 milioni di euro, prevede una clausola di recompra a favore del club spagnolo ma le condizioni sono state studiate dal Napoli con molta attenzione, per non rischiare di perdere il giocatore a buon mercato in caso di consolidamento delle sue prestazioni nel campionato di Serie A.

Secondo Sky Sport, il Real Madrid non potrà esercitare questa clausola prima del 2026, quando il prezzo sarà fissato a 25 milioni di euro. Se la recompra verrà esercitata nel 2027, il prezzo salirà a 35 milioni. Inoltre, c’è una condizione aggiuntiva a tutela del Napoli che rende la recompra più onerosa. A fine stagione 2025, in base al rendimento del giocatore, il Napoli potrà aggiungere una fee d’acquisto di ulteriori 10 milioni. Questo aumento farà salire la cifra della recompra a 50 milioni nel 2026 e a 70 milioni nel 2027.

