Calciomercato Napoli/ Osimhen-Psg, si tratta: Kang-In Lee decisivo per chiudere l’affare (16 luglio 2024)

Il calciomercato del Napoli sta entrando finalmente nel vivo e tutto quello che accadrà da qui a fine agostro dipenderà da Victor Osimhen. Se sarà ceduto o meno cambierà gli scenari di calciomercato del Napoli. Ieri su questo fronte è giunta una buona notizia: Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, era a Parigi per provare a capire le reali intenzioni dei francesi nei confronti del suo assistito. Il Napoli è stato informato e ha dato mandato all’agente di provare a imbastire una trattativa di calciomercato vera e propria. Questa operazione è in salita: il Psg non vuole tirare fuori i soldi della clausola, oltre 120 milioni. Ha provato a inserire nella trattativa tre pedine: Mukiele, Soler e Kang–In Lee.

Proprio quest’ultimo, il giovane attaccante coreano classe 2001, è il preferito di Antonio Conte perché potrebbe giocare esterno alto d’attacco oppure trequartista, due posizioni del campo dove il tecnico del Napoli vuole intervenire con un inserimento in questa finestra di calciomercato. Nonostante la giovane età, Kang-In Lee ha realizzato 5 reti scendendo in campo pochissime volte da titolare.

A questa pedina il Psg aggiungerebbe 80 milioni per arrivare a una stima complessiva di 1oo milioni. Per il Napoli questi soldi non bastano, De Laurentiis non vuole prendere meno di 120 milioni. Alla fine il Napoli potrebbe cedere all’offerta di calciomercato del Psg per non rischiare di dover tenere il calciatore a Napoli e pagargli lo stipendio da 8 milioni di euro. Uno spettatore interessato alla trattativa Psg-Osimehn è sicuramente Lukaku che non vede l’ora di riabbracciare il suo mentore Conte. Anche su questo fronte la partita è complicata col Chelsea che per ora non scende sotto i 38 milioni: con 25 milioni la trattativa si può chiudere per la soddisfazione di tutti.











