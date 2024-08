CALCIOMERCATO NAPOLI: NUOVO NOME PER MANNA

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi in una doppia direzione: entrate, ma anche uscite. Tra i giocatori che dovrebbero lasciare la Campania c’è Victor Osimhen, sul quale c’è l’interesse del Paris Saint Germain ma non solamente. L’attaccante piace infatti anche in Inghilterra, al Chelsea e all’Arsenal. Per sostituirlo, gli azzurri avrebbero intenzione di puntare su Romelu Lukaku: il centravanti sarebbe ben felice di tornare a lavorare con Conte ma anche altre squadre lo hanno messo nel mirino, come l’Aston Villa.

Nel frattempo, come spiega un rumors di calciomercato sulla Juventus del The Sun, Manna ha messo gli occhi anche su un altro giocatore: si tratta di Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 del Crystal Palace. Il giocatore è in scadenza nel 2026 e il rinnovo al momento sembra molto lontano, dunque potrebbe anche accasarsi altrove. Su di lui non manca l’interesse di grandi club come il Lipsia ma il Napoli sembra fare sul serio per il talento francese.

CALCIOMERCATO NAPOLI: SOGNO CHIESA

Non finiscono qui gli intrecci del calciomercato del Napoli: i tifosi, dopo aver saputo della rottura tra Chiesa e la Juventus, sognano in grande. L’esterno bianconero vorrebbe lavorare con Conte, suo grande estimatore, ma al momento non c’è spazio nel suo ruolo nel club partenopeo. Secondo quanto scrive Repubblica l’affare potrebbe andare in porto solamente se le due squadre dovessero aprire i dialoghi per uno scambio con Raspadori: difficile ma non impossibile.