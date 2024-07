CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPUNTA IL NOME DI BRIAN BROBBEY PER L’ATTACCO

Naviga in alto mare il calciomercato Roma con Florent Ghisolfi che si è visto soffiare En Nesyri dal Fenerbahce di Mourinho e la Juventus che ha respinto l’ultima offerta per Soulé impuntandosi su una richiesta con una base fissa dai 28 ai 30 milioni di euro. In tutto questo, però, la Roma si sta allenando per l’inizio della stagione e Daniele De Rossi è costretto a lavorare con una squadra priva di diversi titolari ed ancora incompleta in vista della prima partita della prossima Serie A in casa del Cagliari.

L’esigenza più grande rimane in attacco dove, dopo gli addii di Lukaku, Belotti ed Azmoun, l’unica punta rimane un Tammy Abraham rimasto ai box durante 3/4 della scorsa stagione e con enormi dubbi sulla sua tenuta fisica. Ghisolfi è alla ricerca di una nuova punta e, oltre ai soliti nomi di Jonathan David ed Alexander Sorloth, avrebbe messo gli occhi sul nazionale olandese Brian Brobbey di proprietà dell’Ajax, attenzionato da diversi club della Premier League inglese e con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro che rendono difficile la trattativa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KARSDORP È LA CHIAVE PER ASSIGNON MA ATTENZIONE ALL’ASTON VILLA

Un altro snodo cruciale del calciomercato Roma è rappresentato dal possibile arrivo di un nuovo terzino destro che è richiesto da Daniele De Rossi per poter sviluppare al meglio la sua manovra offensiva dopo aver provato le lacune dei calciatori già in rosa in quel ruolo. Il nome delle ultime ore è ancora quello di Lorenz Assignon del Rennes con i francesi che hanno fissato il prezzo intorno agli 11 milioni di euro e aspettano la mossa dei giallorossi forti anche dell’interessamento dell’Aston Villa che potrebbe scatenare un’asta per il terzino.

L’idea della Roma è quella di inserire anche Rick Karsdorp all’interno della trattativa così da abbassare la richiesta economica anche se il grande scoglio è rappresentato dal pesante ingaggio del terzino olandese che potrebbe essere il motivo di un’eventuale non riuscita della trattativa.