CALCIOMERCATO ROMA, IL PIANO PER CEDERE ABRAHAM

Il calciomercato Roma ruota attorno all’affare Abraham. I giallorossi hanno finalmente accolto il loro prossimo numero nove vale a dire Artem Dovbyk, arrivato in giornata nella Capitale e pronto a svolgere le visite mediche prima della firma sul contratto.

Difficilmente Tammy Abraham resterà dunque a Roma per il ruolo di comprimario e starebbe aspettando una soluzione migliore per un trasferimento. Su di lui ci sono due proposte molto importanti: il ritorno a casa in Inghilterra, all’Everton, oppure un posto da titolare al Milan.

In rossonero, Abraham giocherebbe in coppia con Morata dunque con grandi responsabilità e una titolarità intoccabile. L’inglese ci ragiona, ma prima devono arrivare le offerte. Per questo i giallorossi starebbero cercando di capire se il Milan sia in grado di versare i 30 milioni richiesti o se bisogna ricorrere alle contropartite.

I vari Saelemaekers, Okafor e compagnia non hanno convinto la Roma, che però avrebbe messo gli occhi su un elemento della rosa del Milan che potrebbe salutare: il rinnovo di Davide Calabria è infatti sempre più a rischio e un passaggio alla Roma potrebbe essere la soluzione migliore.

CALCIOMERCATO ROMA, SCADE LA CLAUSOLA DI DYBALA

Il calciomercato Roma è alle prese con la situazione Paulo Dybala. L’argentino aveva una clausola rescissoria sul contratto valida per i soli club esterni di una decina e poco più di milioni, ma è scaduto con la fine di luglio.

Questo vuol dire che la permanenza della Joya è sempre più sicura, anche se rimane pro sempre in scadenza a giugno 2025. Con De Rossi Dybala ha un ruolo più offensivo in campo rispetto a Mourinho e questo potrebbe convincerlo a rinnovare. Inoltre, l’arrivo del connazionale Soulé potrebbe aver accesso anche l’entusiasmo.

A dire il vero per il prolungamento di contratto filtrava ottimismo già nelle settimane scorse, anche se naturalmente la clausola valida per i campionati esteri metteva sempre un po’ di paura ai tifosi e alla dirigenza capitolina. Adesso agosto è arrivato e la situazione rientrata.