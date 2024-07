CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Mikautadze o Sorloth per l’attacco! Gosens in prestito? (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL BALLO DELLE PUNTE!

Dopo l’acquisto di Enzo Le Fée, il calciomercato della Roma ha come priorità trovare un centravanti per sostituire Romelu Lukaku, tornato al Chelsea al termine del prestito in giallorosso. Secondo “Il Messaggero”, il nome caldo è Georges Mikautadze, attaccante del Metz, che ha impressionato agli Europei con la Georgia segnando 3 gol e realizzando 1 assist in 4 partite. Proveniente da una stagione con 14 gol, Mikautadze è nella lista dei possibili rinforzi offensivi per Daniele De Rossi. Il Metz valuta il giocatore tra 25 e 30 milioni di euro, e la concorrenza del Monaco è forte.

“Il Messaggero” ha indicato anche le possibili alternative al georgiano sul taccuino del direttore sportivo giallorosso Ghisolfi: Alexander Sorloth, 28enne attaccante norvegese del Villarreal, e Sergio Omorodion, 20enne attaccante spagnolo di origini nigeriane dell’Atletico Madrid, entrambi considerati prime scelte da De Rossi ma con l’ostacolo del costo del cartellino. Per Sorloth la richiesta del Villarreal va oltre i 30 milioni di euro, irricevibile per la Roma e anche Omorodion potrebbe essere fuori portata senza un assist dell’Atletico che rischia però di perdere anche Morata.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GOSENS E GALLO PER LA FASCIA SINISTRA

Il calciomercato della Roma cerca anche un esterno sinistro e Robin Gosens potrebbe fare ritorno in Italia dopo le sue esperienze con Atalanta e Inter. Secondo quanto riportato da “Il Tempo“, il terzino sinistro tedesco è stato offerto alla Roma. Attualmente all’Union Berlino, Gosens sarebbe felice di tornare in Serie A, mentre il club tedesco, che ha concluso la stagione vicino alla zona retrocessione, è interessato a ridurre i costi. Gosens guadagna circa 2 milioni di euro e potrebbe arrivare alla Roma in prestito con diritto di riscatto.

Per la fascia sinistra, la Roma continua a mostrare interesse di calciomercato anche per Gallo e Sergi Cardona, con Ghisolfi a caccia di un vice per Angeliño. Antonino Gallo è considerato un candidato ideale per sostituire Spinazzola. Il Lecce chiede circa 10 milioni di euro per il terzino, e le trattative di calciomercato con la società capitolina sono in corso: la Roma sembra essere il club più determinato ad assicurarsi il classe 2000, nonostante l’interesse di altre squadre, ma se i salentini faranno muro si proverà per chiudere con lo svincolato Cardona, ex Cadice.











