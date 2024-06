Calciomercato Roma News/ Mourinho piomba su Dybala, per la fascia si pensa a Locko (oggi 3 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MOURINHO VUOLE DYBALA

Si fa sempre più intricato il quadro del calciomercato Roma che riguarda Paulo Dybala. Proprio ieri emergeva una nuova indiscrezione secondo cui, non che ci fosse bisogno di conferma ma qualche dubbio c’era (ne avevamo parlato ultimamente), l’argentino non è in vendita ed è uno dei calciatori dai quali Daniele De Rossi, che del resto ha parlato della necessità di aumentare la qualità nella rosa, vuole ripartire per dare l’assalto alla Top 4 di Serie A e ritentare un’altra campagna in Europa League. Tuttavia, da qualche giorno è tornato in sella José Mourinho: a sorpresa, lo Special One si è insediato sulla panchina del Fenerbahçe ed è il nuovo allenatore della squadra turca.

La quale ultimamente ha fatto spese in Serie A e soprattutto ha aperto a una buona campagna acquisti (gli ex giallorossi Edin Dzeko e Cengiz Under, poi Caglar Soyuncu e Dusan Tadic oltre a Leonardo Bonucci); Mourinho è il tecnico che aveva voluto Dybala alla Roma e che ha messo al centro del progetto giallorosso, dunque appena arrivato a Istanbul lo avrebbe chiesto al suo presidente. Fino al 30 luglio il Fenerbahçe potrebbe avvalersi della clausola rescissoria da 12 milioni di euro; attenzione dunque, la Roma vuole trattenere la Joya ed è anche possibile che ci riesca, dipenderà anche dalla volontà del calciatore ma adesso c’è davvero qualcosa di concreto che può riguardare il suo addio a Trigoria dopo due anni, staremo a vedere.

LOCKO PER LA FASCIA SINISTRA

Altre operazioni che riguardano il calciomercato Roma sono quelle per le corsie: Angeliño è stato riscattato dal Lipsia ma, sempre guardando a sinistra, Leonardo Spinazzola non è più tornato quello di prima dell’infortunio agli Europei e l’età avanza anche per lui, il calciatore avrebbe chiesto un rinnovo a cifre ribassate ma, che la Roma decida di accontentarlo o meno, è probabile che un altro innesto sulla corsia mancina verrà fatto. Il nome che viene fatto in questi giorni è quello di Bradley Locko: si tratta di un laterale francese nato nel 2002, dotato di buon fisico. Gioca nella nazionale Under 21 ma andrà anche alle Olimpiadi a rappresentare la sua selezione.

Ha fatto scalpore quest’anno, magari non a titolo personale ma con la squadra: il suo Brest infatti ha conquistato una storica qualificazione in Champions League e il valore di Locko è salito fino a 10 milioni di euro. Ecco: il giovane potrebbe decidere che dopo tutto valga la pena affrontare la grande avventura di Champions con il Brest, la Roma però ha il suo fascino e su questo potrebbe puntare in sede di calciomercato. Per il momento si tratta comunque di una suggestione, niente di più; la Roma come detto è partita dal riscatto di Angeliño che per il momento è il terzino sinistro titolare per la prossima stagione, poi si ascolteranno anche i suggerimenti di De Rossi che certamente avrà in mente altri nomi.











