CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MATTEO PRATI NOME PER IL CENTROCAMPO

Per il calciomercato Roma il reparto di centrocampo è sicuramente una priorità, anche perché potrebbero esserci dei movimenti anche in uscita che andrebbero di conseguenza compensati da entrate, come ad esempio potrebbe essere quella di Matteo Prati del Cagliari, nome che sarebbe decisamente in primo piano qualora dovesse andare via Enzo Le Fée, come vi avevamo già detto nei giorni scorsi. In favore di Prati ci sarebbe anche il feeling già consolidato con Claudio Ranieri, come riferisce La Gazzetta dello Sport.

All’attuale allenatore della Roma infatti piace molto Matteo Prati, che ha allenato nel corso dell’ultima avventura in Sardegna della sua carriera in panchina, quindi Ranieri potrebbe mettere in evidenza il nome del giocatore rossoblù per il calciomercato Roma. Dal canto suo, la prospettiva di un futuro in giallorosso sarebbe decisamente intrigante per il classe 2003 nato a Ravenna, che in questa stagione sta trovando decisamente poco spazio: in campionato appena cinque presenze per 237 minuti, comprendendo la Coppa Italia si arriva a sette presenze e 350 minuti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ZALEWSKI IN USCITA GIÀ A GENNAIO?

Detto che per il calciomercato Roma altri due nomi valutati con attenzione nello stesso settore del campo sono anche Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach e Abdoulaye Doucouré dell’Everton, dobbiamo tornare a parlare anche del futuro di Nicola Zalewski, che sembra infatti sempre più lontano dai giallorossi. Pesa evidentemente il fatto che il classe 2002 italo-polacco, nato a Tivoli e cresciuto nel settore giovanile della Roma, ma polacco come nazionalità calcistica, andrà in scadenza a giugno prossimo, per cui per la società c’è il forte rischio di perderlo a zero.

Tutto sommato poco impiegato nella prima parte della stagione, con 15 presenze fra tutte le competizioni ma appena 791 minuti giocati, dal momento che poche sono state le apparizioni da titolare (in campionato appena quattro), ecco che la Roma non dovrebbe opporsi all’addio anticipato di Nicola Zalewski, ovviamente dietro il pagamento di un conguaglio. Come già si diceva nei giorni scorsi, la pista privilegiata potrebbe portare all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi: staremo a vedere…