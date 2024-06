CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Retegui se parte Abraham. Per Riquelme l’Atletico spara alto (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MANOVRE IN ATTACCO

Il calciomercato della Roma sta per rompere gli indugi riguardo l’individuazione di un nuovo centravanti, visto che la storia con Lukaku finirà il prossimo 30 giugno con il ritorno del belga al Chelsea, con gli inglesi che chiedono ancora troppo per il cartellino dell’attaccante per ipotizzare un acquisto a titolo definitivo. E i giallorossi si stanno adoperando riguardo alternative e la pista che porta all’attuale bomber del Genoa e della Nazionale italiana (attualmente impegnato a Euro 2024) Mateo Retegui si sta accendendo rapidamente.

Perché il giornalista Arlind Sadiku è stato bandito da Euro 2024?/ Video del gesto dell'aquila ai serbi

Il giocatore di origini argentine piace senza dubbio ai giallorossi, ma il Genoa chiede almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino. La Roma dovrà prima effettuare delle cessioni; senza la partenza di Tammy Abraham non potrà procedere con l’acquisto di Retegui. L’attaccante inglese è richiesto in Premier League e, se la Roma riuscisse a venderlo a una buona cifra, potrebbe soddisfare le richieste del Genoa per Retegui. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra i club giallorosso e rossoblu per discutere dell’attaccante.

Calciomercato Roma/ Vanderson è l'alternativa a Bellanova ma Conte lo vuole al Napoli (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, STRADA PER RIQUELME IN SALITA

Il calciomercato della Roma cerca anche un esterno d’attacco in grado di essere protagonista e, in alternativa a Federico Chiesa che resta una pista ancora viva, si è parlato nelle ultime ore di Rodrigo Riquelme come possibile soluzione: giocatore già temprato ad alti livelli, ancora giovane, veloce e sicuramente un prospetto in crescita. La strada per portarlo nella Capitale appare però in salita visto che le richieste economiche dell’Atletico Madrid restano decisamente importanti.

Il classe 2000, nativo di Madrid piace molto ai giallorossi, che hanno presentato ai Colchoneros un’offerta di 20 milioni di euro. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale Relevo, il club spagnolo ne chiede almeno 30 e, al momento, le parti sono lontane dal trovare un accordo. La Roma è consapevole del fatto che Riquelme sia l’alternativa di calciomercato di maggiore qualità rispetto a Chiesa e spera di chiudere l’operazione nei prossimi giorni, ma dovrà aumentare l’offerta per sbloccare la trattativa.

Tour de France 2024, Jonas Vingegaard parteciperà a La Grande Boucle/ Che sfida con Pogacar (20 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA