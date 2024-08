CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ECCO L’OBIETTIVO SOUMARE’

In questa finestra di calciomercato la Roma sta come sempre valutando diversi profili con l’intento di migliorare l’organico a disposizione di mister Daniele De Rossi per la stagione che sta ufficialmente per cominciare. Per quanto concerne la situazione del centrocampo, secondo le indiscrezioni provenienti da Il Tempo i giallorossi vorrebbero mettere le mani su Boubakary Soumaré, di proprietà del Leicester City. Il venticinquenne ha giocato l’ultima stagione in Spagna con la maglia del Siviglia ed i biancorossi hanno valutato di non riscattarlo per i 15 milioni di euro richiesti dai britannici.

I contatti con il francese sarebbero già stati avviati da parte dei dirigenti della Roma per valutarne l’eventuale acquisto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti al riguardo. Pur senza segnare nemmeno una rete, nell’annata 2023/2024 Soumaré è stato in grado di collezionare 22 presenze complessive tra campionato e coppe varie con la maglia degli andalusi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DUMFRIES E SORLOTH NON ARRIVANO

La Roma, in questa sessione di calciomercato estivo, devede fare i conti con la situazione dei propri esterni, soprattutto dopo la partenza di Kristensen, ceduto all’Eintracht di Francoforte, e quella sempre possibile di Rick Karsdorp, ormai da lungo tempo in rotta con i giallorossi sotto diversi aspetti. Nell’elenco dei giocatori monitorati con grande interesse dai capitolini in questo senso c’è il nome di Denzel Dumfries, terzino olandese di proprietà dell’Inter che però appare sempre più lontano dalla Roma dato che i rumors lo vorrebbero invece vicino al rinnovo di contratto con i lombardi.

Restando in ottica obiettivi ma spostandoci in attacco sfuma infine definitivamente la pista Alexander Sørloth: il norvegese classe 1995 ha infatti lasciato gli spagnoli del Villarreal ed è stato ufficializzato dall’Atletico di Madrid che lo ha scelto per sostituire Alvaro Morata, tornato a giocare in Serie A con la maglia del Milan.