CALCIOMERCATO TORINO, IL PUNTO SUL MERCATO

Il calciomercato Torino sta pian piano prendendo forza. Naturalmente la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli è stato un duro colpo emotivamente, ma d’altro canto l’offerta di 35 milioni più bonus è stata reputata irrinunciabile.

Se n’è parlato poco, ma il Torino ha perso anche suo leader difensivo Ricardo Rodriguez. L’ex Wolfsburg e Milan non ha rinnovato il suo contratto con i granata e attualmente è svincolato, anche se l’avventura al Betis è praticamente alle porte nonostante l’interesse dell’Inter e la stima di Simone Inzaghi.

Video/ Metz Torino (0-3) gol e highlights: rete e assist per Ricci! (Amichevole 3 agosto 2024)

I granata hanno però fatto operazioni interessanti in entrata. Ché Adams a zero può rivelarsi in attacco un colpo molto interessante, essendo dotato di grandi qualità tecniche e fisiche. È arrivato Saúl Coco dal Las Palmas per 7.5 milioni, a dimostrazione di quanto il Toro creda nelle sue capacità.

Infine da non sottovalutare il riscatto di Adam Masina dall’Udinese: l’ex Bologna ha disputato una bella parentesi in prestito in granata e il Torino ha voluto premiarlo con il riscatto. Infine, è arrivato l’acquisto di Paleari come secondo portiere (Gemello è stata svincolato).

DIRETTA/ Torino Metz (risultato finale 3-0): tris con Ricci! (oggi sabato 3 agosto)

CALCIOMERCATO TORINO, PIACE L’EX UDINESE BECAO

Il calciomercato Torino non sembra però aver finito qua le cessioni. Nel corso del ritiro, Vanoli si è fatto un’idea della rosa e tutto sommato può ritenersi soddisfatto: il pareggio contro il Lione e la rotonda vittoria per 3-0 contro il Metz ne sono la dimostrazione.

Ci sono però delle note negative tra cui Tony Sanabria. L’allenatore dei granata non è rimasto folgorato dal paraguaiano a differenza dei precedenti allenatori e dunque potrebbe partire per una cifra vicina ai 10 milioni. Su di lui c’è forte il Parma oltre al Cagliari di Nicola, suo grande estimatore quando allenava il Toro.

DIRETTA/ Torino Lione (risultato 0-0): difficoltà offensive per Vanoli (31 luglio 2024)

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Torino avrebbe messo nel mirino Rodrigo Becao. L’attuale difensore del Fenerbahce, arrivato la scorsa estate dopo quattro stagioni importanti all’Udinese, potrebbe essere un nuovo acquisto.