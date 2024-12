Capodanno in Musica 2025, le anticipazioni della puntata del 31 dicembre

E’ la serata dei fuochi d’artificio, lo show che accompagna la chiusura di un cerchio e che ne avvia un altro. Capodanno in Musica 2025 ci accompagna alla scoperta del nuovo anno, il 2025: questa sera, 31 dicembre su Canale 5, Federica Panicucci e la sua spalla Fabio Rovazzi saranno i padroni di casa della grande festa per le reti Mediaset e soprattutto per i tanti accorsi a Catania per osservare dal vivo la sfilata di ospiti che saliranno sul palco.

La diretta Capodanno in Musica 2025 – 31 dicembre, Canale 5 – sarà come di consueto una serata evento scandita dalla presenza di alcuni dei volti più imponenti della scena musicale. Artisti incredibili tra gli ospiti previsti per lo show condotto da Federica Panicucci che per l’occasione potrà giovare di una spalla d’eccezione che certamente aggiungerà brio, ironia e irriverenza: Fabio Rovazzi.

Capodanno in Musica 2025, gli ospiti della serata che inaugura il 2025: Gigi D’Alessio e Baby K

Ma quali sono gli ospiti previsti per la diretta Capodanno in Musica 2025? Come si evince dal titolo della trasmissione, i volti più rappresentativi della discografia italiana sfileranno sul palco di Catania per rendere ancora più preziosa la serata. Il tutto, condito da momenti che non riguarderanno unicamente la scena musicale e che vedranno primeggiare sul palco artisti di altri settori, come ad esempio appartenenti al mondo della tv.

Da Orietta Berti ad Umberto Tozzi, passando per Baby K, LDA e Gigi D’Alessio; questi alcuni degli ospiti previsti per l’appuntamento di questa sera con Capodanno in Musica 2025. Nomi che quasi bastano per convincere il pubblico a sintonizzarsi su Canale 5 per accogliere il 2025 nel migliore dei modi. La grande novità prevista per la serata – in linea con le ultime edizioni di Capodanno – è la partecipazione dei talenti che attualmente primeggiano nella scuola di Amici 2024: aspiranti cantanti e ballerini saliranno sul palco per un primo assaggio della carriera che sognano una volta conclusa l’esperienza nel talent.

Come vedere in diretta streaming Capodanno in Musica 2025

Dove vedere Capodanno in Musica 2025 in diretta e in streaming? Tutto è pronto per il grandissimo evento di stasera 31 dicembre, ovvero l’ultima sera dell’anno. Lo show sarà visibile dalle ore 21.00 su Canale 5 ed è disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity, la piattaforma che permette di rivedere ogni programma in ogni momento. Con la regia di Luigi Antonini, si attendono grandi emozioni! Buon anno e buona visione!