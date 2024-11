Il dramma più grande che ha segnato la vita privata di Carmen di Pietro è senza dubbio la perdita della sorellina Maria, morta all’età di tre anni. Per la showgirl è un argomento dolente; inevitabile che sia così visto che stiamo parlando a tutti gli effetti di una tragedia famigliare che metterebbe in ginocchio chiunque. Come dicevamo, Carmen non ha mai toccato l’argomento in pubblico o nelle sue apparizioni televisive, mantenendo massima riservatezza su un episodio triste e amaro del suo passato.

Oltre alla sorella Maria, Carmen ha un fratello di nome Vito. Con loro ha vissuto per un periodo tra Baragiano e Bella, poi per esigenze lavorative del papà tutta la famiglia si trasferì a Bologna, dove Carmen ha frequentato l’asilo. Successivamente un altro trasloco in quel di Salerno, dove la Di Pietro ha frequentato sia le scuole elementari, medie e superiori. E’ dopo il diploma che Carmen comincia a sostenere i primi provini per il mondo dello spettacolo, facendosi spazio tra i grandi della tv e dello show business.

Sulla tragica morte della sorella Maria non si hanno moltissime informazioni. Questo perché Carmen Di Pietro non si è mai esposta direttamente sull’argomento e ancora oggi forse è un capitolo che la Di Pietro non vuole aprire. Sempre in riferimento alla sua infanzia, però, Carmen non aveva negato in passato di aver vissuto momenti difficili a causa di stenti e ristrettezze economiche.

Parlando dei suoi genitori disse di aver vissuto per dei periodi della sua vita in macchina o in roulotte. Le difficoltà economiche non hanno mai scalfito la showgirl, che contro tutto e tutti ha trovato comunque la forza di farsi spazio nel mondo dello spettacolo, realizzando i suoi sogni e diventando a suo modo un personaggio.

