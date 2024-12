Una grande storia d’amore quella tra Carmen Russo e sua figlia Maria. Così l’ha definita Silvia Toffanin a Verissimo quando la piccola è stata invitata dopo la permanenza di due mesi di Enzo Paolo Turchi nella casa del Grande Fratello. Maria, pur essendo ancora solo una bambina pare estremamente matura e alle domande della conduttrice aveva risposto esaltando la madre, definendola come la mamma migliore del mondo.

Oltretutto si è mostrata anche orgogliosissima del suo papà: “Ha passato due mesi al Grande Fratello ed è stato molto onesto“, ha spiegato a Silvia Toffanin, che è rimasta stupita dalla mentre brillante di Maria, la figlia di Carmen Russo. Tutti abbiamo assistito al crollo di Enzo Paolo Turchi nella casa del Grande Fratello, il quale ha raccontato di soffrire per via della sua età e della paura di non vedere crescere la sua bambina, eppure, è un timore che ha accettato dal momento in cui ha deciso di essere padre oltre i settant’anni.

Enzo Paolo Turchi e da Carmen Russo, la crisi emersa nel Grande Fratello e i dubbi dei fan

Maria è senza dubbio la grande gioia della coppia di ballerini formata da Enzo Paolo Turchi e da Carmen Russo. I due si sono trovati a cercare un figlio per anni, invano. Alla fine, dopo svariati tentativi è arrivata Maria, che ha rivoluzionato le sue vite. Mai come quest’anno si è parlato tanto della coppia che entrata nella casa del Grande Fratello a inizio edizione, ha portato a galla tanti problemi di cui il pubblico non era a conoscenza. Inizialmente, il coreografo aveva spiegato di aver colto l’occasione di entrare nel reality per risolvere alcune sofferenze riguardo al suo passato.

Il suo percorso al Grande Fratello ha fatto emergere anche una crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. In particolare Enzo Paolo Turchi ha spiegato di essere stato dubbioso rispetto al fatto che la moglie fosse ancora felice con lui, e spesso si è trovato a crollare nella casa più spiata d’Italia, spaventato da quanto stava succedendo. Il pubblico, però, non ha mai capito fino in fondo quanto la crisi fosse grave e tanti dubbi aleggiano ancora nell’aria. Di certo, con la presenza della splendida Maria nelle loro vite tutto si rasserena, nonostante la figlia dei due ballerini abbia dichiarato di non amare molto la danza, per il dispiacere di Carmen Russo, che però ne ha elogiato le doti calcistiche e scolastiche: “Ha tutti otto e nove, è bravissima“.