Carolina Di Domenico, chi è la conduttrice: da MTV al Festival di Sanremo

Radio e televisione hanno rappresentato un terreno fertile per Carolina Di Domenico, celebre conduttrice, per coltivare il proprio talento. Nata a Napoli nel 1979, dopo alcune esperienze in spot pubblicitari si è avvicinata al mondo della conduzione televisiva affiancando Giovanni Muciaccia nel celebre programma per ragazzi Disney Club dal 1999 al 2003, in Rai. Ma il suo volto è indissolubilmente legato a MTV Italia, per cui è stata ingaggiata come VJ nel 2003: per l’emittente musicale è stata anche conduttrice di TRL (2004-2005) e degli MTV Europe Music Awards nel 2004 e nel 2022.

In televisione Carolina di Domenico ha anche avuto l’occasione di partecipare al Festival di Sanremo come membro della Commissione Artistica nel 2007, nell’edizione condotta da Pippo Baudo: in quell’occasione collaborò al fianco di Federico Moccia e Stefano Mainetti per la Sezione Giovani. Sempre nel contesto della kermesse musicale, nel 2018 è stata conduttrice del Dopofestival al fianco di Edoardo Leo.

Carolina Di Domenico, le esperienze televisive e recitative

Ma Carolina Di Domenico ha spaziato anche in altre importanti emittenti. Per LA7, per esempio, ha condotto nel 2011 il format Dottori in prima linea, su Sky ha invece co-condotto con Alessandro Cattelan il concerto Italia Loves Emilia nel 2012. Sbarca poi su Rai 2 nel 2013, quando assieme a Fabio Troiano gestisce la sezione web del programma The Voice of Italy. Negli ultimi anni, inoltre, è stata commentatrice dell’Eurovision Song Contest dal 2018 al 2022, anno in cui affianca Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio su Rai 1.

La sua ultima esperienza televisiva, infine, è la conduzione al fianco di Gianluca Semprini e Andrea Perroni del format varietà Binario 2, andato in onda su Rai 2 per pochi mesi dall’ottobre al dicembre 2024, in sostituzione di Viva Rai2! e chiuso a causa dei bassi ascolti. Carolina Di Domenico ha inoltre avuto diverse esperienze da attrice; in televisione, per esempio, ha preso parte ad un episodio di Distretto di Polizia 2 nel 2001, ma anche delle serie Aldo Moro – Il presidente e Un medico in famiglia.

