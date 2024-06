Cast Ballando con le stelle 2024, chi sono i concorrenti?/ Da Roberta Capua a Melissa Satta: tutte le ipotesi

Concorrenti Ballando con le stelle 2024: da Francesco Paolantoni alla suggestione Belen

Proseguono di gran lena i casting per selezionare i concorrenti di Ballando con le stelle 2024, con la nuova edizione che prenderà il via su Rai1 il prossimo settembre con Milly Carlucci al timone. La conduttrice è perno indiscusso della macchina organizzativa della trasmissione, colei che seleziona i concorrenti e sui quali sono uscite numerose indiscrezioni nell’ultimo periodo. Se la giuria è confermatissima, chi saranno invece i volti dello spettacolo, della televisione, della musica e dello sport che si cimenteranno come ballerini?

Il primo nome confermato da TvBlog è quello di Francesco Paolantoni, non ancora ufficializzato ma dato quasi per certo. Come riporta sempre il portale, negli ultimi giorni è stata avanzata anche la suggestione Federica Pellegrini, oltre alla possibile “auto-candidatura” di Roberta Capua, che parteciperebbe volentieri. Tra i nomi che sono stati avanzati c’è anche un potente trittico tutto al femminile, composto da Belen Rodriguez, Melissa Satta e Chiara Ferragni: nomi altisonanti, ma Milly Carlucci ha ormai abituato il suo pubblico ad importanti colpacci.

Cast Ballando con le stelle 2024: possibili concorrenti e data d’inizio

Inoltre, tra i possibili concorrenti del cast di Ballando con le stelle 2024, sono stati fatti anche i nomi della giornalista e conduttrice Vira Carbone e delle due agenti immobiliari di Casa a prima vista Italia Nadia Mayer e Ida Di Filippo, con quest’ultima che vorrebbe cimentarsi in questa nuova avventura televisiva. Sono tanti, tantissimi i nomi spuntati nell’ultimo periodo e molti altri se ne aggiungeranno nelle settimane successive, alimentando i gossip tutti estivi sulla nuova edizione del dance show: ufficializzazioni, però, al momento non sono ancora arrivate.

Ma quando prenderà il via Ballando con le stelle 2024? Le recenti indiscrezioni hanno parlato di una possibile partenza prevista per la seconda metà di settembre e con l’ipotesi di aggiunta di alcune puntate in più rispetto alle ultime edizioni. Ad aggiungere nuovi dettagli è il giornalista Giuseppe Candela, che su X scrive: “Debutterà sabato 28 settembre e avrà due puntate in più“. Si riaccendono i riflettori sul programma e, tra un’indiscrezione e l’altra, Milly Carlucci scalda i motori in vista dell’atteso ritorno in tv il prossimo autunno.

#Ballandoconlestelle debutterà sabato 28 settembre e avrà due puntate in più. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 25, 2024













