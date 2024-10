Caterina Balivo e l’atto d’amore del marito: “Mi seguì a Roma…“

Caterina Balivo, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato del suo percorso professionale in tv e anche della sua vita privata, al fianco del marito Guido Maria Brera e dei figli Guido Alberto e Cora. Ricordando la sua “volta buona”, per citare il suo programma in onda dal lunedì al venerdì nei pomeriggi di Rai1, la conduttrice ha raccontato: “La mia volta buona forse è stata aver subìto un cambiamento di rete e di programma che si è rivelato essenziale per poter continuare una storia d’amore giovane“.

Attraverso un cambiamento professionale è così riuscita a mantenere saldo il rapporto con il compagno: “Se non mi avessero spedita a Milano, sarebbe stato impossibile proseguire: l’amore è più forte di tutto, ma deve essere pratico. Se io e mio marito avessimo continuato a fare i fidanzati a distanza, la storia si sarebbe spenta“. Una vita di svolte e cambiamenti e così, quando ricevette nuovamente la chiamata da Rai1, Caterina Balivo ritornò a Roma e il marito la seguì: “Quando mi hanno proposto di tornare su Rai 1, lui ha fatto il grande atto d’amore di seguirmi a Roma“.

Caterina Balivo ironizza sull’utilizzo del telefono in casa: la confessione sul marito

Dalla storia d’amore tra Caterina Balivo e Guido Maria Brera, che sono convolati a nozze nel 2014, sono nati i due figli Guido Alberto e Cora. Nel corso dell’intervista, parlando del rapporto con i figli, si è definita una mamma “che dice o fa sempre la cosa sbagliata. Sono rompina, metodica, li faccio impazzire chiedendo se si sono lavati i denti, se hanno fatto le cose in un certo modo. Sono amorevole, ma anche dura“.

L’utilizzo del telefono in casa è spesso oggetto di dibattito soprattutto con il primogenito Guido Alberto: “Ce l’ha ma non lo può portare a scuola, anche se i suoi compagni lo fanno. Su questo ci siamo scontrati. La sera alle 20 me lo deve consegnare. Ho il parental control, ma non so come, lui riesce a superarlo“. Ma la conduttrice ha anche scherzato sul rapporto con il marito e, in riferimento al suo telefonino, ha ironicamente ammesso: “Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare: è tenersi aggiornati...”.

