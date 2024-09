Catherine Boutet è la moglie di Riccardo Cocciante per il grande pubblico, ma la donna da più di 40 anni condivide anche la sfera lavorativa con il cantautore e compositore italiano con cittadinanza francese. Una carriera unica e straordinaria quella di Riccardo Cocciante, chansonnier conosciuto ed apprezzato anche in America grazie a canzoni senza tempo come “Margherita”, “Bella senz’anima”, “Se stiamo insieme” e tante altre. Musa di diverse sue canzoni è proprio la moglie Catherine Boutet con cui ha celebrato quasi 50 anni di matrimonio. A pensare che tutto è nato per uno strano scherzo del destino, visto che Catherine e Riccardo si sono conosciuti a bordo di un aereo durante un volo con destinazione New York.

Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ Lui: "ha lasciato il teatro per me e non si è mai pentita"

La moglie di Riccardo Cocciante, infatti, all’epoca era un’attrice in carriera stava partendo per New York, ma dopo l’incontro con il cantautore ha deciso di rivoluzionare la sua vita. Prima ha lasciato il mondo della recitazione e poi ha accettato di ricoprire il ruolo di manager del cantante-marito.

Riccardo Cocciante: "Sanremo? Non ci tornerei, se non da ospite"/ "Ormai prevale lo show, canzoni marginali…"

Catherine Boutet, la moglie di Riccardo Cocciante: non si separano mai!

Quasi 50 anni d’amore e non sentirli! E’ il caso di Catherine Boutet e Riccardo Cocciante che, dopo l’incontro in aereo, hanno iniziato una storia d’amore importante. I due poco dopo, per la precisione nel 1983, sono diventati marito e moglie e dopo sette anni è nato il loro unico e solo figlio David. Anche il figlio David ha deciso di seguire le orme del padre, visto che lavora nel mondo della discografia pur occupandosi di grafica. Proprio Cocciante sul figlio ha dichiarato tempo fa alla stampa: “Io penso che sia molto simile a sua madre di carattere: è un ragazzo molto luminoso. Non è timido, ma è riservato, riflessivo. Anche lui studia musica, la chitarra, ma solo perché ne ha voglia”.

Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante e figlio David/ "Dopo il primo incontro non è più partito"

La vita di Catherine Boutet e Riccardo Cocciante è indubbiamente cambiata da quell’incontro, visto che i due vivono una bellissima storia d’amore che li ha portati a vivere sempre insieme, visto che la donna ha abbandonato la sua carriera d’attrice per diventando la sua manager occupandosi così dei suoi interessi.