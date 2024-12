La Cena di Natale, Gianni Morandi bacia in diretta Katia Follesa!

Serata di leggerezza ma anche di colpi di scena in diretta con La Cena di Natale su Rai1! Il programma condotto da Antonella Clerici ha regalato sketch e risate ai telespettatori di Rai1, in particolare quando Gianni Morandi ha deciso di spiazzare tutti concedendo un bacio a Katia Follesa, spaventata di non piacere abbastanza agli uomini. E così il cantautore originario di Monghidoro ha spiazzato tutti regalando un iconico bacio di Natale alla comica e attrice, imbarazzando anche la padrona di casa Antonella Clerici!

“Katia adesso è uscita e aveva tutto il rossetto in disordine” le parole di una imbarazzata Antonella Clerici che ha poi passato la linea a Francesca Fagnani collegata direttamente da piazza San Pietro a Roma. Una serie di sorprese per il pubblico di Rai1 in un programma godibile, con la scena del bacio che è finita ovviamente sotto la lente d’ingrandimento dei social.

Cena di Natale, Gianni Morandi e il bacio a Katia Follesa che manda in delirio i social

Il momento epico regalato da Gianni Morandi e Katia Follesa su Rai1 a La Cena di Natale ha ovviamente scatenato i telespettatori, che si sono riversati su X per commentare il siparietto davvero esilarante, e c’è chi scherza sui picchi di share che il programma raggiungerà nei prossimi giorni.

“Ascolti al 70%, con picchi di share al 90 con il momento del bacio tra Gianni Morandi e Katia Follesa”. Una serata ricca di colpi di scena e sorprese a Cena di Natale in avvicinamento alla Vigilia di Natale.

