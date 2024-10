Cesara Buonamici, chi è la giornalista e la malattia affrontata

Tra gli ospiti di oggi domenica 20 ottobre 2024 di Verissimo troveremo Cesara Buonamici, la giornalista e opinionista del Grande Fratello che dopo essere stata intervistata nella puntata inaugurale di questa stagione del talk, torna al fianco di Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, per commentare queste prime settimane di reality, che sui social e sul piccolo schermo sta spopolando. Cesara Buonamici nella prima intervista stagionale concessa a Verissimo si era espressa tornando a parlare del tumore che l’ha segnata qualche tempo fa, ma che fortunatamente è riuscita a scoprire in tempo e sconfiggere:

“Siamo in tante ad avere il problema del tumore al seno, bisogna incentivare la prevenzione, io l’ho trovato per caso e molto presto, questo fa la differenza, ce la possiamo fare, dobbiamo tutte impegnarci e serve tanto coraggio” le parole della giornalista a Verissimo su Canale Cinque.

Cesara Buonamici ricorda la mamma prima della morte: “Era amata e coccolata”

Sempre nel corso dell’ultima intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Cesara Buonamici ha parlato con la padrona di casa ricordando gli ultimi mesi della mamma Rosa, volata in cielo all’età di 95 anni, una donna dotata di grande energia, alla quale si è aggrappata in ogni fase della sua vita: “È stata molto serena, a casa, molto amata e coccolata, ha sorriso fino all’ultimo, si è spenta veramente in modo molto sereno e questo è stato di grande conforto per me”.

Resta per la giornalista Cesara Buonamici il rimpianto di non aver tenuto il fianco della mamma negli ultimi istanti di vita, visto che l’attuale opinionista del Grande Fratello non è riuscita ad arrivare in tempo prima che mamma Rosa esalasse l’ultimo respiro: “Siamo partiti appena ci hanno avvisato che c’era qualcosa che non andava, ma non abbiamo fatto in tempo” ha confidato il mezzobusto del TG5.