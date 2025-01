Cesare San Mauro e il matrimonio con Angela Melillo

Cesare San Mauro è il marito di Angela Melillo e lavora come avvocato cassazionista del Foro di Roma, professore Associato di Diritto dell’Economia all’Università Sapienza di Roma. I due si sono sposati dopo nove anni di fidanzamento e la storia tra i due è iniziata in seguito alla fine della relazione tra la showgirl e il ristoratore Ezio Bastianelli con cui è stata sposata dal 2006 al 2013 e con cui ha avuto la figlia Mia, nata nel 2008. Il primo incontro tra Cesare San Mauro e Angela Melillo è avvenuto durante una cena con amici in comune. Nessun colpo di fulmine, però, anche perché la Melillo, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie al bivio, non ci crede.

Angela Melillo, chi è: carriera in tv e gli esordi a ‘Il Bagaglino’/ “La gravidanza a rischio…”

“Lui mi ha cominciato a scrivere in privato, su Facebook: all’inizio non ricordavo chi fosse, poi mi sono informata tramite un’amica in comune. Io volevo sapere che tipo fosse, se fosse un donnaiolo… Lei mi disse: ‘Lui è una persona perbene, vedrai. Escici e conoscilo’. Lui si stava separando. Io ho accettato l’invito a colazione e abbiamo parlato della sua Fondazione, un incontro quasi istituzionale”, ha raccontato la showgirl. Da quell’incontro, però, è nato l’amore che li ha poi portati all’altare.

Angela Melillo e la rivelazione choc sulla figlia Mia/ "Portai avanti gravidanza nonostante parere medico"

Angela Melillo e il rapporto con la figlia Mia

Mia Bastianelli è il grande amore di Angela Melillo che, per diventare mamma, ha combattuto portando avanti una gravidanza difficile come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata a Verissimo durante la quale ha presentato Mia al pubblico. In quell’occasione, la Melillo ha raccontato di aver avuto una brutta infezione prima di restare incinta e di essere stata molto preoccupata durante la gravidanza.

“Ero felice, ma anche preoccupata per tutto quello che avevo subito. Ho iniziato a girare medici per capire cosa potessi fare. Il ginecologo mi disse: ‘Non posso prendermi la responsabilità di dirti se portare avanti o meno questa gravidanza’ e mi ha elencato tutti i rischi e le conseguenze che avrebbe potuto avere il bambino”, ha detto la showgirl a Silvia Toffanin decidendo di portare avanti la gravidanza. Per tutto il tempo, si è sottoposta a controlli periodici ma quando è nata ha vissuto la gioia più grande della sua vita.

Chi è Cesare San Mauro, marito Angela Melillo/ La dolce dedica:"Lei è la mia luce! Quando ci incontrammo..."