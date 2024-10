Alan Friedman è un noto giornalista e scrittore americano con cittadinanza italiana. E’ uno dei concorrenti dell’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci che va in onda sabato 19 Ottobre 2024. Una carriera di grandissimo livello e un modo nuovo di riproporsi, andiamo a conoscere meglio chi è Alan Friedman.

Alan Friedman nasce a New York il 30 Aprile 1956 e fin da piccolo – oltre alla passione per il giornalismo – evidenzia un grande interesse per l’economia e per la politica e negli anni diventerà un giornalista piuttosto autorevole. Si laurea alla New York University e prosegue la sua carriera tra varie università, questo è solo l’inizio e lo aiuterà in futuro per raggiungere un grande successo come giornalista e opinion Leader.

Alan debutta come giornalista a poco più di 20 anni e diventa protagonista al Financial Times dove lavora per ben 14 anni. Negli anni ha un ruolo sempre più importante come giornalista politico e come poi racconterà avrà modo di intervistare Putin, Trump e Berlusconi di cui diventa anche amico. Ha un legame importante con l’Italia dove – come vedremo – incontrerà anche sua moglie.

Alan Friedman e come ha conosciuto sua moglie

Negli anni Alan Friedman ha ricevuto complimenti ma anche critiche e in diverse occasioni lo hanno accusato di essere di parte come quando nel 2018 il New York Times lo accusò di essere coinvolto in una campagna politica di Paul Manafort. Nel 2021 è stato protagonista di un’uscita infelice su Melania Trump su Rai1 e dopo quell’occasione fu fermato per diverso tempo. Un personaggio di rilievo e che ha avuto gran successo a livello politico.

Alan Friedman è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e solo recentemente – intervenuto in diretta tv – ha raccontato della sua vita privata e di come ha conosciuto sua moglie Gabriella Carignani. Quando i due si sono conosciuti lei era sposata con un altro uomo, poi anni dopo si sono re-incontrati ed è scoppiato l’amore con l’uomo che si divide ora tra Italia e Svizzera dove vive con la compagna: “Comprai una casa nelle colline della Toscana e li conobbi Gabriella, anni dopo lei è diventata la mia compagna di vita”.

I due non hanno figli ma condividono diverse passioni e tra queste c’è la musica con Alan che è presidente del Lucca Music Festival che si tiene ogni anno e dove lui partecipa costantemente con la moglie. Alan Friedman è uno dei concorrenti a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle, in competizione con Sonia Bruganelli.