Alessandro Basciano: chi è e perché è famoso

Alessandro Basciano torna protagonista di una nuova intervista a Verissimo, nella puntata del 19 ottobre 2024. A pochi giorni dalle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata Sophie Codegoni, Basciano è pronto a dare la sua versione dei fatti ma anche a raccontare tutte le novità della sua vita. Ma chi è Alessandro Basciano e perché è famoso?

Alessandro Basciano, chi è l'ex fidanzato di Sophie Codegoni?/ Ritorno di fiamma? L'ultima segnalazione choc

Se è questa la domanda che vi siete posti vedendolo in TV, sappiate che Alessandro Basciano è diventato famoso per la sua partecipazioni a programmi TV come Uomini e Donne e Grande Fratello. È nel dating show condotto da Maria De Filippi che ha fatto il suo vero e proprio esordio televisivo, nei panni di corteggiatore. Il percorso non è andato a buon fine, ma Alessandro ha continuato ad inseguire il sogno del mondo dello spettacolo, partecipando al Grande Fratello.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, perchè si sono lasciati?/ "Persone che hanno incentivato a lasciarci"

Età, lavoro e seguito social di Alessandro Basciano

Qui si è fatto meglio conoscere dal pubblico di Canale 5, anche per la storia d’amore nata con Sophie Codegoni. Un’avventura che gli ha donato notevole visibilità, che ha aiutato ad accrescere il suo seguito su Instagram, che oggi conta un milione e centomila follower. Alessandro Basciano ha 35 anni ed è già papà di due bambini avuti da due compagne diverse. Se vi state chiedendo quale sia il suo lavoro, Basciano oltre ad essere una star dei social è anche un modello e, soprattutto, un affermato deejay. Sul suo profilo Instagram, infatti, pubblica con grande frequenza immagini e video delle sue serate in giro per l’Europa, tenute di fronte a pubblici anche molto vasti. Ora c’è chi spera di ritrovarlo presto protagonista in TV, magari di un nuovo reality televisivo.

Francesca Brambilla rompe il silenzio su Alessandro Basciano/ “La verità sulla vacanza con Sophie Codegoni”