Anna Lou Castoldi sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin che andrà in scena sabato 11 Gennaio 2025. Anna Lou Castoldi è una figlia d’arte, giovanissima figlia dell’oramai ex coppia composta da Morgan e Asia Argento e nonostante la giovane età ha già fatto più volte parlare di sè, andiamo a vedere chi è.

Anna Lou Castoldi nasce il 20 Giugno 2001 a Lugano, in Svizzera. Non solo è una figlia d’arte, ma anche nipote visto che anche i nonni sono personaggi piuttosto famosi nel mondo dello spettacolo. Anna Lou debutta giovanissima nel mondo dello spettacolo, a 13 anni ha debuttato nel film diretto dalla madre Incompresa, film con attori importanti come Gabriel Garko, presentato al Festival di Cannes 2014.

Nel mondo della recitazione ha fatto anche Aurora nella serie Netflix Baby, ma in generale la ragazza si è fatta notare per varie passioni. Fin da piccola Anna Lou Castoldi si è voluta distanziare dalla famiglia e creare qualcosa di proprio, ha lavorato in vari settori, ha fatto cameriera fino ai traslochi ed ha sempre mostrato una grande forza di volontà. Nell’ultimo anno l’abbiamo vista poi tra le protagoniste di Ballando con le Stelle.

Anna Lou Castoldi e le difficoltà con i propri genitori

Durante la trasmissione di Milly Carlucci il pubblico ha imparato a conoscere ed ammirare la giovane Anna Lou che ha mostrato lati di sè che in pochi conoscevano. Per quel che riguarda la vita privata la ragazza in passato ha fatto coming out ed ha parlato più volte di una relazione con una sua fidanzata, Dora. Poco prima di Ballando con le Stelle la storia tra le due è però terminata, comunque in buoni rapporti.

Al termine di Ballando con le Stelle in molti hanno sottolineato una grande affinità tra la ragazza e il suo partner di ballo Nikita Perotti ed i due sono apparsi davvero in rapporti molto intimi. Nulla di confermato ma i rumors proseguono e vedremo nei prossimi mesi se sia stato un semplice flirt nella trasmissione o qualcosa di più serio. Molto particolare poi il rapporto con i genitori. La madre Asia Argento ha recentemente confessato a Verissimo

“Mia figlia ha un cuore immenso e una misericordia che io non ho e lei l’ha sempre avuta verso suo padre. Lo giustifica sempre e lo perdona, mi piange il cuore e sinceramente non so come fa. Lui è fortunata ad avere una figlia cosi, lo sa ma non ne approfitta perchè il suo amore potrebbe salvarlo”. Asia Argento ha di fatto confessato che lui non è mai stato presente ed ha mancato tanti appuntamenti della sua vita.