In occasione del giorno del suo compleanno, non si può non offrire un excursus della sua magnifica carriera. Carmen Russo compie oggi – 3 ottobre 2024 – 65 anni e come si dice in molti casi l’età è solo un fattore anagrafico. Lo dimostra non solo l’aspetto fisico; curato e frutto di allenamenti ancora oggi costanti dopo una carriera ad altissimo livello in qualità di ballerina e non solo. E’ soprattutto il suo carattere è risultare giovanile, anch’esso frutto delle innumerevoli esperienze vissute nel corso della sua longeva carriera.

Ma chi è Carmen Russo? Sembra una domanda scontata trattandosi di un personaggio noto al mondo dello spettacolo; ma oggi che compie 65 anni si può arricchire il racconto, a prescindere dalla nuova età, con aneddoti che riguardano la sua carriera ‘a spasso’ tra danza, cinema e tv. Gli esordi di Carmen Russo risalgono ai primi anni ‘70 quando inizia a farsi notare in diversi concorsi di bellezza; pochi anni dopo arriva il grande salto nel mondo del cinema prendendo parte a numerose pellicole.

Carmen Russo compie oggi 65 anni: quasi tutti vissuti al fianco del marito Enzo Paolo Turchi

Come anticipato, la vera e propria consacrazione di Carmen Russo è da attribuire ad una trasmissione iconica degli anni ottanta: Drive In. Qui, in qualità di ballerina, mette in mostra tutto il suo talento dimostrando la sua attitudine capace di sposarsi con innumerevoli ruoli e dunque anche con i varietà. Nel tempo, soprattutto negli ultimi anni, non si è fatta mancare le esperienze televisive e in particolare dei reality show.

Altrettanto note sono le curiosità che riguardano la vita privata di Carmen Russo anche perchè, per diversi aspetti, è vissuta quasi in parallelo a quella professionale. Un’intera vita trascorsa al fianco del ballerino, coreografo e soprattutto suo marito Enzo Paolo Turchi: una passione che ha certamente incentivato la nascita del loro amore e che alcuni anni fa li ha portati a vivere finalmente, dopo non poche difficoltà, la gioia di diventare genitori della prima figlia Maria.

