Emiliano Curioni è tra i finalisti della nuova edizione di Io Canto Senior 2025, e si è fatto notare sin dalla prima puntata e, a detta di molti, è tra i papabili candidati considerando anche i voti sempre alti della giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Il concorrente si è contraddistinto anche durante la semifinale conquistando pubblico e giuria prima in solitaria cantando “Angelo” di Francesco Renga e poi duettando con il caposquadra Anna Tatangelo. Per l’occasione i due hanno cantato “E m’innamorerai” di Gino Paoli e Ornella Vanoni regalando un momento davvero magico.

Chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ "Niente figli? Libera scelta: con lui li avrei fatti ma..."

Emiliano Curioni sarà il vincitore di Io Canto Senior 2025?

L’esibizione di Emiliano Curioni e Anna Tatangelo a Io Canto Senior 2025 sulle note di “E m’innamorerai” di Gino Paoli e Ornella Vanoni ha emozionato davvero tutti. Fabio Rovazzi e Claudio Amendola hanno commentato: “un Emiliano che finalmente stiamo conoscendo nel pieno della sua potenzialità. Hai fatto un’esibizione pazzesca, è iniziata bene, proseguita e conclusa bene. Hai una faccia molto cinematografica, hai degli occhi che parlano. Ti meriti un 20 pieno”. Poi è stata la volta della giurate Iva Zanicchi e Orietta Berti che dopo essersi consultate e consigliate hanno deciso di dargli un bel 18. Con 38 punti totali, Emiliano si è aggiudicato uno dei posti disponibili per accedere alla finale di Io Canto Senior.

Chi è Caterina Arena, concorrente Io canto senior 2025/ Da Palermo alla finale: sarà la vincitrice?

Che dire: Emiliano è tra i concorrenti più apprezzati di questa nuova edizione di Io Canto Senior, il talent show che celebre voci over 45 in una gara avvincente che però decreterà una solo vincitore. Chissà che non possa essere proprio Emiliano a trionfare.