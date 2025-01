Chi è la moglie di Benji? Si chiama Greta Cuoghi e l’ha sposata in gran segreto lontano dagli occhi delle telecamere. Dopo la relazione con Bella Thorne, il cantante ha fatto il grande passo nel 2023 e oggi le cose tra i due sembrano procedere al meglio. Per il matrimonio è stata scelta una location privata senza telecamere per non alimentare il gossip. Ma a diffondere la notizia delle nozze era stata una fan del ragazzo, che dai tavolini di un bar aveva beccato Greta Cuoghi e Benjamin Mascolo uscire dal comune.

Lei indossava un tailleur bianco, mentre lui uno smoking nero. Da lì l’ovvia deduzione, si erano sposati. Il video su TikTok pubblicato dalla ragazza era diventato virale in pochissime ore e riportava questa scritta: “Pov: incontri Benji che si è appena sposato in comune”. Inutile dire che da quel momento i fan hanno iniziato a far girare la clip, facendo diventare pubblica la notizia del matrimonio tra Greta Cuoghi e Benji. Proprio quest’ultimo aveva raccontato a Vanity Fair come in realtà avrebbe voluto mantenere una privacy altissima sulla loro relazione.

Greta Cuoghi, la moglie di Benji è giovanissima: “Sarà la madre dei miei figli”

Dopo la storia d’amore con Bella Thorne, Benjamin Mascolo aveva imparato quanto fosse importante non dare tutto in pasto alle telecamere: “Devo ammettere che mi pesava mettere tutto sotto i riflettori con la mia ex” ha detto a Vanity Fair. E così è stato anche per il matrimonio con la bellissima Greta Cuoghi. Ma chi è e cosa fa nella vita la moglie di Benji? Purtroppo non si sa molto sulla ragazza, se non che è di Modena ed è giovanissima: ha solo 20 anni ma è già sposata con il celebre cantante. I due si erano conosciuti nel 2022 e non si sono più lasciati.

“Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita“, ha spiegato il cantante, “mi ha amato quando stavo al mio peggio“. Greta Cuoghi, la moglie di Benjamin Mascolo non ha mai rilasciato interviste, ma Benji ha dichiarato di vederla come possibile madre dei suoi figli: “Sono immensamente grato di averla con me“. Anche se è più giovane di lui, vuole aprire il capitolo “paternità”, e una relazione più matura rispetto a quella con la sua ex fidanzata. “Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia“.