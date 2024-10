Dopo giorni e settimane intense possono ora gioire insieme, fianco a fianco come sempre nelle battaglie politiche e di vita. Stiamo parlando di Marco Bucci e sua moglie Laura Sansebastiano con il politico fresco dell’elezione come presidente della Regione Liguria. Intervistata dal Corriere della Sera, la consorte ha messo in evidenza i passi antecedenti alla candidatura lasciando percepire come con il marito condivida e analizzi ogni scelta.

“Un mesetto fa disse a me ed ai miei figli che c’erano sondaggi che lo davano vincente; noi eravamo scettici ma lui aveva deciso di candidarsi… Quando gliel’ha chiesto Giorgia Meloni ha sciolto la riserva”. Queste le parole di Laura Sansebastiano – moglie di Marco Bucci neo presidente della Regione Liguria – come riporta Open. La donna ha anche sottolineato come il marito abbia anche leggermente sottovalutato la malattia nei mesi di campagna elettorale. “Lui pensava di aver preso un colpo in barca; poi lo abbiamo convinto ad andare da un dermatologo…”.

Marco Bucci e la malattia, il racconto della moglie Laura Sansebastiano: “Ha reagito come se non ci fosse…”

Marco Bucci, proprio nelle settimane di campagna elettorale, aveva scoperto la malattia: un cancro metastatico alle ghiandole linfatiche del collo. “Lui ha sempre reagito come se la malattia non ci fosse, ha una forza incredibile”, questo il racconto di sua moglie Laura Sansebastiano – sempre al Corriere della Sera – a proposito di come il neo presidente della Regione Liguria ha affrontato le settimane alle prese con la malattia in contemporanea alla campagna elettorale.

Un sodalizio quello tra Marco Bucci e sua moglie Laura Sansebastiano che dura da una vita; iniziato ai tempi dell’università ma senza colpo di fulmine. La frequentazione è arrivata dopo un po’ e da allora non si sono più lasciati: “Quando ci siamo conosciuti? Credo fossimo al terzo o quarto anno… Lui, tanto gentile a volte non lo è, neanche in famiglia. Anche io lo vorrei un po’ diverso ma è fatto così, poi con gli amici è più sciolto”.