Chi è Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Chef e…

Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, non è un volto nuovo nel mondo televisivo. Il giovane, classe 1990, è infatti uno chef e food blogger nato a Cremona, con alle spalle diverse esperienze in alcuni programmi culinari di successo, come Cortesie per gli ospiti su Real Time ma anche È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Lo scorso anno, inoltre, ha preso parte come concorrente a Ballando con le stelle, dovendo fare i conti con i cattivissimi giudizi della compagna, giornalista nonché giudice del programma di ballo, dove i vip si mettono alla prova con una nuova avventura al fianco di ballerini e danzatori esperti. I due si sportano ben 15 anni di differenza: di certo non pochi ma neppure troppi da riuscire a fermare il loro amore. La loro relazione è cominciata quando Lorenzo Biagiarelli aveva appena 25 anni, dunque quasi dieci anni fa.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli: la differenza di età

Parlando della sua relazione con Lorenzo Biagiarelli, che ha 15 anni in meno di lei, Selvaggia Lucarelli ha raccontato: “C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Però, evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia.

E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative“. Il matrimonio non è ancora arrivato nonostante fosse stata proprio la giornalista, tempo fa, a proporglielo: i due stavano insieme da pochissimo e per questo motivo Lorenzo disse di “no”. Ancora oggi, a suo dire, non ne sente il bisogno.

