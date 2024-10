Da diversi anni siamo abituati a vederlo come una sorta di spalla di Bianca Berlinguer; il suo giudizio è sempre tagliente, senza filtri, naturale e schietto. Stiamo parlando di Mauro Corona, non solo opinionista della nota conduttrice su temi di attualità, cronaca e politica ma con una storia professionale, e anche sportiva, di assoluto vanto. Classe 1950, potremmo racchiudere la sua carriera in molteplici etichette: alpinista, scrittore, scultore e chi più ne ha più ne metta.

La passione per l’alpinismo di Mauro Corona subentra in giovane età; cresce tra le montagne, immerso nella quiete e bellezza della natura forse per ritrovare quella serenità di cui è stato privato durante la sua infanzia difficile. Come racconta Libero, lo scrittore si è ritrovato a vivere con un padre violento e la sua mamma, vittima di quelle vessazioni, decise di scappare abbandonando sia il consorte che appunto suo figlio, Mauro Corona.

Oltre l’alpinismo e sempre in gioventù, Mauro Corona si cimenta nell’arte scultorea trovando anche numerosi apprezzamenti e attestati di stima per il suo talento. La prima vera e propria mostra delle sue opere risale al 1975. In parallelo ha sempre coltivato una smisurata passione per la scrittura come dimostrato dalla lunga serie di romanzi e opere pubblicate nel tempo. Arriviamo così agli ultimi anni, come anticipato, anche come protagonista televisivo; un sodalizio con Bianca Berlinguer scandito dalla sua presenza fissa in ogni trasmissione.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Mauro Corona? Lo scrittore, scultore e alpinista è molto riservato a proposito della sua vita sentimentale. Sappiamo che per diversi anni è stato sposato – come riporta Libero – con una donna di nome Francesca. Nozze che hanno portato alla nascita di ben 4 figli: Mariana, Matteo, Melissa e Martina. Ad oggi non sappiamo però se la relazione con la moglie Francesca sia ancora in corso oppure no.