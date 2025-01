Nek è pronto per la nuova stagione di “Dalla strada al palco“, il talent show che incorona il miglior artista di strada d’Italia, ma quest’anno non sarà da solo visto che al suo fianco c’è Bianca Guaccero. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, i due si sono raccontati alla stampa tra rivelazioni, confessioni e complimenti. In particolare Nek, parlando della sua compagna d’avventura ha detto a Vanity Fair: “quando ho saputo che il programma sarebbe andato su Rai1 ho subito pensato a Bianca Guaccero”. I motivi? Semplice, il cantante ha rivelato: “è molto equilibrata e sa gestire certe situazioni con tenacia ed abilità”. Non solo, il cantante – conduttore ha ammesso: “bravissima professionista, volenterosa e generosa”. Una coppia destinata a fare bene in un programma su cui punta molto mamma Rai considerando la promozione e il passaggio dalla prima serata di Rai2 a quella di Rai1.

Una cosa è certa: Dalla strada al palco ha cambiato Nek e in particolare il modo di guardare ed approcciare ai cosiddetti artisti di strada. A confessarlo è stato proprio il cantante di Laura non c’è che ha dichiarato in conferenza stampa: “credevo queste persone si esibissero per strada perché la vita non era stata generosa con loro”.

Il punto di vista di Nek è cambiato, edizione dopo edizione, di Dalla strada al palco visto che ha maturato l’idea e la convinzione che gli artisti di strada che arrivano sul palcoscenico hanno fatto una scelta di vita. La strada non è una necessità, ma è il loro palcoscenico perchè non sono interessati alla fama, ma vivono l’arte come motivo di diffondere bellezza. Per il cantante il ritorno in prima serata su Rai1 è una piccola vittoria dopo alcuni momenti di grande difficoltà come quando al Festival di Sanremo 2019 si classifica al 19imo posto con “Mi farò trovare pronto”. “Presentai un pezzo che non fu capito” – ha detto a Il Corriere della Sera – “Il nostro lavoro è così: alti e bassi, sempre un’incognita”.

La fama di Nek è indubbiamente legata alla super hit “Laura non c’è” con cui ha spopolato non solo in Italia, ma anche in Europa. Una canzone che ancora oggi macina ascolti su ascolti e viene cantata a squarciagola anche se si classificò solo settima nel Sanremo vinto dai Jalisse. “Le vittorie nella vita spesso però non corrispondono alle classifiche dei Festival. Alla fine è andata bene lo stesso” – ha detto il cantante che ha concluso – “tutti abbiamo incontrato una Laura nella nostra vita,, il suo successo arriva da lì”.