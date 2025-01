Rocco Papaleo è tra i protagonisti della puntata speciale di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia presentata quest’anno da Stefano De Martino dal Teatro delle Vittorie di Roma. L’attore e conduttore sarà uno dei tanti ospiti che animeranno la puntata speciale dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025. Una bella occasione per l’attore anche per promuovere la sua prima autobiografia dal titolo “Perdere tempo mi viene facile” in cui ha deciso di raccontarsi a cuore aperto tra testi, ricordi, ma anche poesie, canzoni e aneddoti. Una scelta non del tutto casuale, visto che l’attore e regista aveva già pubblicato in passato il libro “Una piccola impresa meridionale” che è divento poi sceneggiatura del film omonimo da lui diretto.

“Avevo voglia di scrivere, è una mia passione. E la mia biografia era la materia che mi costava meno fatica” – ha confessato dalle pagine de Il Messaggero precisando che non si è inventato assolutamente nulla, ma che ha pensato di realizzarla per offrire ai lettore una lettera diversa di se.

Rocco Papaleo è stato spesso definito come “un attore comico che strappa risate”, una definizione che non lo rappresenta a pieno e per questo motivo ha pensato bene con questa autobiografia di far conoscere un altro lato della sua natura. Parlando proprio di intrattenimento, l’attore e regista ha confessato: “il mio è in bilico tra umorismo e malinconia, divertimento e poesia”. Tra i progetti futuri, l’attore ha un film di prossima uscita dal titolo “U.S. Palmese” diretto dai Manetti Bros, ma anche un film di cui ha da poco ultimato la sceneggiatura di cui sarà anche regista.

L’attore nei suoi film ha spesso ironizzato sulle sue radici meridionali di cui va fiero, ma precisa: “importante non chiudersi in quella cultura, anzi io il Nord lo amo”. Infine pensando e parlando al futuro i suoi pensieri sono tutti indirizzati al figlio Nicola: “Sarei felice che trovasse una vera passione e che si affermasse nel suo campo”.