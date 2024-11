Samuele Peron ha sostituito Angelo Madonia a Ballando con le Stelle: penalizata Federica Pellegrini

Samuele Peron è uno dei ballerini della trasmissione Ballando con le Stelle 2024, programma tv che va in onda in prima serata il sabato sera e che vede la conduzione della storica conduttrice Milly Carlucci. Conosciamo meglio il ballerino che ha sostituito Angelo Madonia e Samuele è uno degli uomini più attesi per la puntata di sabato 30 Settembre.

Samuele Peron è nato a Marostica il 21 Aprile 1982, un piccolo paesino in provincia di Vicenza. Samuele fin da piccolo è un grande appassionato di danza, si appassiona a questo quando ha soli 4 anni e da quel momento inizia a prendere lezioni di ballo. A Liceo si forma come designer e debutta in tv a soli 9 anni nel corpo di ballo di Cristina D’Avena, nella trasmissione Sabato al Circo.

Negli anni lui non solo lavora in tv ma anche a livello di competizioni, partecipa soprattutto a campionati nazionali e nel 2001 arriva terzo nel campionato italiano amatori A1. Nel 2005 partecipa per la prima volta al programma Ballando con le Stelle, la prima di tante edizioni e Samuele Peron – come ballerino principale o eventualmente come sostituto – partecipa fisso a questa trasmissione. Samuele è stato ‘vittima’ di bullismo in passato e ha raccontato che a causa di questo ha addirittura pensato di lasciare tutto e cambiare vita.

Oltre a partecipare a Ballando con le Stelle Samuele Peron si cimenta anche in altri ruoli, lavora a teatro dove danza in spettacoli noti come La Febbre del Sabato Sera e Tango D’Amore, quest’ultimo ottiene grande successo e Samuele lavora in coppia con l’altra nota ballerina Natalia Titova. Non solo perchè Samuele ha lavorato anche come attore nei film Il ritmo della vita e Ballando in Silenzio.

Solitamente lui è un ballerino ma talvolta si è cimentato anche in altri ruoli e lo abbiamo visto anche nelle vesti di inviato nella trasmissione Buongiorno Benessere, trasmissione che tratta anche di medicina. Poi dal 2021 è uno degli ospiti del talk show Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Lavora come inviato anche a Camper e Weekly, entrambe trasmissioni culinarie. Prima di tornare a Ballando ha ‘tradito’ momentaneamente la Rai partecipando all’Isola dei Famosi con Mediaset.

Più recentemente ha partecipato alla 4 edizione del talent Il Cantante mascherato e ha vinto invece la competizione. Per quel che riguarda invece la vita privata Samuele Peron ha iniziato una relazione con la modella e Miss Tania Bambaci; nel 2022 nasce il piccolo Leonardo, primo figlio della coppia. Tra le altre cose Samuele ha scritto nel 2014 un libro intitolato Senza Tempo.