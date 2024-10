Ancora non si sa nulla sulla coppia di Temptation Island 2024 formata da Federica e Alfonso, specialmente dopo che quest’ultimo si è avvicinato sempre di più alla tentatrice Silvy. In queste ultime settimane molti fan del programma hanno notato una complicità forte tra i due, tanto che sulla spiaggia si sono messi a parlare in codice per non farsi vedere dalle telecamere. La single Silvy ha però rivelato qualcosa nella casa alle altre tentatrici, ma i messaggi tra i due sono rimasti ancora criptici. Sembrerebbe che i segni che Alfonso faceva sulle gambe volevano ricreare frasi come: “è per te se sono confuso”, ma nulla è certo.

Intanto il pubblico si sta domandando chi è Silvy, la tentatrice di Temptation Island 2024 che piano piano ha rubato il cuore del ragazzo di Federica. Di lei si sa pochissimo a differenza di tante altre single, se non che il suo sogno è quello di laurearsi in psicologia clinica, che è nata a Roma e ama sin da piccola la ginnastica artistica. Silvy ha solo 20 anni ma nel programma ha mostrato una grande maturità, avvicinandosi piano piano ad Alfonso per farlo riflettere sulla sua relazione.

La storia d’amore tra Alfonso e Federica di Temptation Island 2024 è nata molto presto, quando lei aveva solo 12 anni. Lui, molto più grande, l’ha vista crescere ed è sempre stato geloso e possessivo secondo i racconti della ragazza. Racconti che hanno stupito il pubblico e diviso i social, dato che a quanto si è visto dall’inizio del percorso lui non accettava nemmeno di vederla con costumi nuovi e provocanti, arrabbiandosi davanti a tutti gli altri fidanzati. Dal canto suo, Federica si è concessa questo viaggio nei sentimenti a Temptation Island 2024 per riprendere una parte di sè mai vissuta, e possiamo dire con certezza che questa vacanza se la sta godendo a pieno!

C’è però chi tra i fan sostiene di non vederla così tanto ingenua come vuole apparire, ma pensa che sotto alla maschera si nasconda una ragazza molto furba con la voglia di diventare influencer. Sarà davvero così o sono solo supposizioni? Intanto si attende con ansia di scoprire se i due, una volta al falò, decideranno di rimanere insieme e continuare la loro storia o se al contrario avranno deciso di andare ognuno per la propria strada dopo Temptation Island 2024. E Silvy? Succederà qualcosa tra lei e Alfonso? Ogni possibilità è ancora aperta!