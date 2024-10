Sonia Bruganelli è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Sonia è nata a Roma il 20 Febbraio e si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo, inizialmente come moglie del conduttore Paolo Bonolis. I due hanno interrotto la relazione da qualche tempo, attualmente vive una storia con il compagno Angelo Madonia, anch’egli protagonista nella trasmissione.

Sonia è laureata in Scienze della Comunicazione, negli anni ha partecipato come ospite o opinionista a diverse trasmissioni Mediaset come il Grande Fratello Vip. Presente anche in altri programmi Sonia è stata brava a differenziarsi, ha collaborato con dei brand ed è alla guida della SDL 2005, agenzia di scouting che si occupa tra l’altro di Avanti Un Altro e Ciao Darwin.

Ad inizio carriera Sonia Bruganelli ha lavorato come ragazza immagine in discoteche e come modella di fotoromanzi. In contemporanea non ha lasciato gli studi e si è laureato in Scienze della Comunicazione a Roma. Ha conosciuto – nel corso del programma tv Tira e Molla – Paolo Bonolis nel 1997 ed i due si sono sposati nel 2002. Una storia durata tanti anni e che è terminata solo da qualche anno.

Nel corso degli anni il suo ruolo di opinionista ha scatenato i social e Sonia Bruganelli ha scatenato diverse antipatie. Anche in questi primi episodi più volte – anche sui social – sono intervenuti per commentare le sue gesta e spesso ha ricevuto critiche. Sia lei che il compagno Angelo Madonia partecipano a Ballando con le Stelle ma hanno deciso di avere partner differenti per evitare ‘favoritismi’.

Durante il matrimonio con Paolo Bonolis la coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Oltre a loro Sonia ha anche altri due figli, Stefano e Martina, che la donna ha avuto dal suo primo matrimonio. Silvia è nata con una disabilità motoria e con una cardiopatia e la donna ha spesso richiamato l’attenzione per narrare le vicende e difendere i diritti delle persone con una disabilità.

Tante polemiche nel corso di Ballando con le Stelle, soprattutto visto un rapporto tutt’altro che amichevole con Selvaggia Lucarelli. Negli ultimi giorni – durante un allenamento – Sonia è stata coinvolta in un piccolo incidente durante il ballo, un incidente che le è costato la frattura di una costola. La donna è di un carattere molto forte e non demorde mai e anche in questo programma ha specificato che vuole mostrare a tutti il suo valore.