Chi è Titty di Temptation Island, la ragazza che ha scatenato il web

Tra i protagonisti di Tempation Island 2024 non possiamo non citare Titty, della coppia Titty e Antonio che sembra aver lasciato l’amore nel resort in Sardegna dopo le complicazioni che aveva praticamente compromesso il loro rapporto.

Questa sera tornerà su Canale Cinque Temptation Island, il viaggio nei sentimenti si appresta a rifare tappa sul piccolo schermo in questa giornata di martedì 8 ottobre 2024. Titty è rimasta di sasso durante il programma Mediaset, quando ha visto che il suo fidanzato Antonio è divenuto una sorta di tentatore con la single Saretta: “A me fa paura affrontare tutto dopo, sono sicura che non me lo riprendo, mi ha fatto troppo male, mi ha ferito il fatto che è andato al sushi con quella, da un anno glielo chiedevo, non mi ha mai portato” ha detto Titty parlando con le altre fidanzate nel villaggio dopo la fine della storia Antonio condannando gli atteggiamenti dell’ormai ex fidanzato Antonio.

Titty di Temptation Island e l’anello volato via: social ai suoi piedi

Dopo aver compreso i vari comportamenti del fidanzato Antonio, Titty Scialò di Temptation Island ha deciso di volare via l’anello di fidanzamento che Antonio le aveva regalato, gettandolo nel fuoco e ponendo la parola fine alla loro storia: “Può morire insieme ad Antonio” ha detto Titty che ha poi tentato di avvicinarsi al single Edoardo e utilizzarlo almeno come scacciapensieri.

Titty di Temptation Island ha ottenuto così i consensi dei social, dicendo addio allo storico fidanzato Antonio e facendo esplodere i meme sui social, con tantissime ragazze e giovani che hanno immortalato il momento iconico regalato davanti alle telecamere di Temptation Island da Titty: “L’anello non ha più senso, lo butto, avere quell’anello sul dito rappresentava tutto, non ha più senso ora, può morire con lui, mi sono sempre presa cura di lui”.