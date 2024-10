Chi interpreta Gaia Messerklinger in Don Matteo 14? È la nuova Pubblico Ministero Vittoria Guidi

L’attesa è finita e finalmente finita e questa sera torna in onda con le nuove puntate Don Matteo 14. Ritroveremo Nino Frassica, Nathalie Guetta e, dopo l’addio di Terence Hill, anche in questa stagione ci sarà Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Tuttavia ci saranno quattro interessante newe entry, il Capitano, la PM, la sorella di Don Massimo, la nipote del maresciallo Cecchini ed il piccolo Bart. Ed a impersonare il PM Vittoria Guidi è l’attrice Gaia Messerklinger.

Chi è il Pubblico Ministero Vittoria Guidi che ha il volto dell’attrice Gaia Messerklinger? Sul personaggio trapelano già le prime interessante anticipazioni. Giunta a Spoleto con la speranza di costruirsi una nuova vita e far decollare la sua carriera. I suoi piani vengono scombussolati quando incontra il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), suo ex fidanzato con il quale ha avuto una lunga relazione di sette anni. Adesso le cose però sono molto diverse perché Vittoria si prepara a convolare a nozze con Egidio Spaccapietra (Federico Galante). Tuttavia quando su quest’ultimo inizieranno a venire fuori ombre e misteri ci sarà un riavvicinamento tra la PM e il Capitano fortemente sostenuto dal Maresciallo. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Vittoria e Diego?

Gaia Messerklinger, PM Vittoria Guidi in Don Matteo 14: “Entrata nella serie con grande umiltà”

Svelato chi interpreta Gaia Messerklinger in Don Matteo 14, la nuova PM Vittoria Guidi, non resta che ricordare l’appuntamento con la prima puntata di Don Matteo 14 per oggi, giovedì 17 ottobre 2024, in prima serata su Rai1. Di recente l’attrice, stando alle dichiarazioni riportate su Leggo, sul suo arrivo in un set importante e storico come quello di Don Matteo ha rivelato: “È stato un forte senso di responsabilità a spingere tutti noi a dare il massimo, proprio perché ti inserisci in una storia molto amata. E quindi vuoi fare il tuo con umiltà e semplicità, ma anche con grandissimo impegno. E l’accoglienza è stata strepitosa da parte di tutti i componenti del set.”