Filippo Rigoni, Serena Ziello e Beatrice Ferrua sono tre dei concorrenti della nuova edizione di Io Canto Generation 2024, trasmissione in onda su Mediaset che vede la conduzione di Gerry Scotti e vede concorrenti che vanno dai 10 ai 14 anni, quindi giovanissimi, esibirsi davanti al pubblico e alla giuria e fare ottimi risultati. Ma andiamo a vedere meglio chi sono.

Malattia Serena Grandi, il racconto choc sul tumore al seno/ "La vita fa brutti scherzi"

Filippo Rigoni si è classificato al terzo posto nella classifica finale ed ha raggiunto le semifinali di Io Canto Generation. E’ stato tra i migliori, si è esibito in Sere Nere di Tiziano Ferro e il pubblico ha ammirato i suoi numeri. La storia di Filippo è particolarmente toccante e ha fatto venire i brividi a tutto il pubblico, suo fratello Cristiano è morto durante un incidente in moto e le emozioni per la sua incredibile voce.

Francesco Mango, chi è il marito di Viola Valentino/ "Lei è la mia protezione, ci siamo evoluti"

Michelle Hunziker è stata tra coloro che più ha applaudito il giovane Filippo, giovane ma già pronto. Filippo ha iniziato a Cesena dove già da dieci anni pratica corsi di canto all’Accademia 49, i genitori hanno raccontato che in molti si erano accorti del suo talento e il sogno di Filippo è diventare un cantante. Nonostante la giovanissima età Filippo ha vinto diversi concorsi.

Chi sono Serena Ziello e Beatrice Ferrua a Io Canto Generation 2024

Tanta emozione anche per Serena Ziello a Io Canto Generation, giovane tredicenne di Succivo, paesino in provincia di Caserta. Abbiamo visto la giovane scatenarsi sulle note di una canzone insieme a Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina che abbiamo conosciuto in tv negli ultimi mesi. Anche all’interno del suo paese la ragazza sta diventando una vera e propria realtà.

Genitori Massimo Ranieri, chi sono Giuseppina e Umberto/ "Mi hanno fatto crescere"

Il Comune di Succivo ha infatti tributato un premio alla ragazza con il Paperino d’Oro, rassegna canora locale e il comune ha sottolineato: “Facciamo sentire a Serena tutto il nostro calore e il nostro orgoglio. Forza Serena”, e in molti tra follower e concittadini hanno appoggiato la ragazza con commenti di incoraggiamento. Una voce forte e che ha ricevuto diversi consensi.

Beatrice Ferrua è una delle giovani più apprezzate nel corso dell’ultima edizione di Io Canto Generation. La piccola ha solo 12 anni ed è di Cagliari, ha le idee ben chiare e ha raccontato nel programma di Gerry Scotti, di avere un’altra grande passione, la scrittura. Beatrice ama i libri Fantasy e racconta di passare molto tempo a leggere, si divide tra musica e lettura e grande voglia di fare.