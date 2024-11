L’ultima avventura di Luca Barbareschi coincide con un’esperienza decisamente lontana dal suo mondo, dalle sue passioni; lo abbiamo visto a Ballando con le stelle 2024, ennesima occasione per apprezzare aspetti della sua persona che forse talvolta sfuggono agli appassionati. Il focus spesso si sposta dalla gara per abbracciare aspetti che riguardano il privato; in molti si saranno certamente chiesti chi sono i figli di Luca Barbareschi. L’attore ha avuto ben sei figli, nati da relazioni diverse.

I primi tre figli di Luca Barbareschi sono nati dalla relazione con l’ex moglie Patrizia Fachini: Eleonora, Beatrice e Angelica. Con l’attuale moglie, Elena Monorchio, sono nati gli altri due figli Maddalena e Francesco. Spesso il regista si è raccontato nel merito del suo ruolo genitoriale, in particolare proprio a Ballando con le stelle 2024: “Essere genitori è il mestiere più impopolare del mondo; ringrazio mio padre che a 18 anni mi ha detto buona fortuna ed io non ho mai pensato di voler stare a carico suo. Per questo quando ho detto diseredo i miei figli ha fatto molto scalpore…”.

Proseguendo nel suo racconto a Ballando con le stelle 2024, sempre a proposito dei figli, Luca Barbareschi ha aggiunto: “I padri devono avere il coraggio di aiutare i figli a guadagnarsi il pane da soli; io non sono un papà facile, sono complesso ma non ipocrita…”. L’attore, pur ammettendo di aver fatto un discreto lavoro come papà, non ha nascosto le mancanze: “Sono stato anche affettuoso e generoso, ma forse non troppo presente”.

Un pensiero in particolare Luca Barbareschi lo ha rivolto a sua figlia Angelica: “Io e la mamma ci siamo separati quando la mamma era ancora incinta, una cosa diabolica… Vorrei una telefonata amorevole che iniziasse con: ‘Ciao, come stai’, vorrei recuperare il rapporto, soprattutto perchè penso che la cosa peggiore che possa succedere ad un figlio è quella di non ricucire il rapporto prima che il papà muoia”.

