Il Grande Fratello 2024 si conferma una vetrina; un luogo che apre al racconto dei protagonisti anche in riferimento a temi che riguardano la vita privata e gli affetti più cari. Lo dimostra il percorso di Pamela Petrarolo che dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia per qualche giorno è pronta a rientrare proprio questa sera. Dall’attuale compagno Giovanni Benevento alle sue amate figlie: Alice, Angelica e Futura. Queste ultime sono un punto cardine nella vita della concorrente, un amore che non può che essere viscerale e che alimenta giorno dopo giorno il suo cuore.

Pamela Petrarolo ha vissuto per la terza volta l’esperienza della maternità proprio di recente: nel 2020 ha dato alla luce la piccola Futura nata dall’amore con l’attuale compagno Giovanni Benevento. La concorrente del Grande Fratello 2024 era però già mamma di due splendide figlie: Alice e Angelica, nate rispettivamente nel 2003 e nel 2016 dalla relazione con l’ex marito Gianluca Pea.

In un’intervista del passato, a proposito delle sue figlie, Pamela Petrarolo – come riporta Fanpage – ha raccontato della malattia della secondogenita scoperta grazie al suo istinto e che di fatto le ha salvato la vita. “E’ nata con una malformazione congenita alla testa; nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e da lì a poco è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo; se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno”.