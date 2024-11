Morgana La Manna, Namite Selvaggi e Nicholas Mazza sono tre dei giovanissimi concorrenti della nuova edizione di Io Canto Generation 2024, trasmissione condotta da Gerry Scotti e che ha evidenziato grandi numeri da parte dei giovani talenti. Ma andiamo a conoscerli meglio e vedere chi sono questi giovani che stanno incantando il pubblico di Canale 5.

Morgana La Manna è una giovanissima di Gaggi, in provincia di Messina ed ha esibito fin da subito grande talento. L’abbiamo ammirata con la canzone La Rondine e il video con la sua splendida voce ha fatto poche ore il giro del web, notando migliaia di interazioni. E’ stata anche in testa ed è sicuramente tra le concorrenti più apprezzate. I genitori hanno parlato cosi al Giornale di Sicilia:

“Siamo felici di accompagnare Morgana in questo percorso e dell’opportunità che le è stata concessa”. I genitori però ovviamente tengono con i piedi per terra la giovanissima e ricordano: “Vogliamo che viva questa esperienza come un’occasione per crescere ma anche e soprattutto come un gioco”, un modo per affrontare il percorso con determinazione e coraggio ma anche con la calma e senza troppa competitività.

Io Canto Generation 2024, chi sono Namite Selvaggi e Nicholas Mazza

Namite Selvaggi è una delle concorrenti di Io Canto Generation ed è proveniente da Terracina. Un sorriso piuttosto luminoso e un timbro di voce che le hanno permesso di cantare canzoni di Beyonce e Mariah Carey e la bambina ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni del Messaggero: “Per me è un’esperienza nuova, la prima esibizione in un Talent Show dove posso mostrare tutte le mie capacità vocali”.

Poi la ragazza – che da quest’anno comincerà il Liceo – ha spiegato: “Durante il programma si creano belle amicizie, il canto ci lega in maniera indissolubile”. I genitori di Namite seguono la ragazza passo dopo passo e le sono molto vicine durante la trasmissione. Non solo perchè oltre alla trasmissione c’è il Phoenix Gospel Choir, coro dove Namite canta insieme a sua madre.

Infine c’è Nicholas Mazza, uno dei concorrenti più giovani ma con tutti che stanno scoprendo il suo talento. Nonostante la giovanissima età il bambino ha già un manager ed ha impressionato nella prima puntata cantando ‘La Regola dell’amico’, evidenziando la passione per il canto e la voglia di mettersi in gioco. Diversi cantanti – pensiamo ad Angelina Mango e Anna Pepe – lo hanno fatto cantare ed hanno pubblicato il video sui social.